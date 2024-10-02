Старейшему крокодилу на Земле 123 года

Генри проживает на территории Центра охраны природы Crocworld в Южной Африке и готовится отметить в декабре свой 124-й день рождения.

Крокодил Генри является старейшим известным представителем своего вида на планете. Генри родился 16 декабря 1900 года в дельте реки Окаванго, Ботсвана, но был изгнан оттуда за агрессивное поведение – считается, что в свои молодые годы он охотился на детей из местного племени.

Генри оставили в живых, но приговорили к пожизненному заключению в неволе (считается, что такое решение принял в 1903 году знаменитый охотник Генри Ньюман). С 1985 года крокодил проживает в центре Crocworld, где и собирается отпраздновать свой 124 день рождения.

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За время своей подневольной жизни Генри стал отцом для как минимум 10 тысяч детей от шести самок. На данный момент крокодил весит около 700 килограммов и достигает 5 метров в длину.