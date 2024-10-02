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Старейшему крокодилу на Земле 123 года

Фото: Channel 5 / YouTube

Генри проживает на территории Центра охраны природы Crocworld в Южной Африке и готовится отметить в декабре свой 124-й день рождения.

Крокодил Генри является старейшим известным представителем своего вида на планете. Генри родился 16 декабря 1900 года в дельте реки Окаванго, Ботсвана, но был изгнан оттуда за агрессивное поведение – считается, что в свои молодые годы он охотился на детей из местного племени.

Генри оставили в живых, но приговорили к пожизненному заключению в неволе (считается, что такое решение принял в 1903 году знаменитый охотник Генри Ньюман). С 1985 года крокодил проживает в центре Crocworld, где и собирается отпраздновать свой 124 день рождения.

За время своей подневольной жизни Генри стал отцом для как минимум 10 тысяч детей от шести самок. На данный момент крокодил весит около 700 килограммов и достигает 5 метров в длину.

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