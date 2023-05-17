Боб, знаменитая морская черепаха, оказалась самкой

Рептилию выпустили в океан после восьми лет реабилитации в ЮАР.

Знаменитая зеленая черепаха по кличке Боб (которую выпустили в океан после восьми лет реабилитации сотрудники фонда Two Oceans Aquarium в ЮАР) оказалась самкой. Длительная реабилитация понадобилась Бобу потому, что черепаха получила травмы в загрязненном пластиком океане. После того, как рептилию вернули в дикую природу, сотрудники фонда внимательно отслеживали ее состояние и развитие.

При этом прежде, чем выпустить черепаху в океан, ветеринары взяли у нее пробы крови. Специалист Центра сохранения черепах доктор Бернис ван Хойстин направила эти замороженные образцы в лабораторию для исследования на тестостерон. Оно-то и показало, что на самом деле Боб является самкой.

«Определение пола у черепах — сложная задача. Если у большинства животных пол определяется при помощи простого анализа ДНК, в отношении черепах такой подход неэффективен», — отметила ван Хойстин.

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Несмотря на неожиданное открытие, Боба решили не переименовывать.

Самки зеленых черепах гнездятся каждые 2-3 года и на протяжении жизни могут отложить до 2300 яиц. При этом они генетически идентичны с самцами. Пол этих рептилий определяется температурой песка, в котором они вылупляются. Если температура ниже 27,7 градусов Цельсия, вылупляются самцы, а если выше 31 градуса — самки. При этом у незрелых черепах (к ним относится и Боб) различия половых органов сложно обнаружить, поскольку до созревания на ультразвуковых изображениях они выглядят идентично.

Ранее сообщалось об открытии группы международных специалистов, которые пришли к выводу, что у морских черепах есть механизмы общей навигации на основе геомагнитных данных, но в целом эти рептилии плохо ориентируются и в основном полагаются «на удачу».