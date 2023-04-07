Стая косаток напала на серых китов, и это редкое зрелище попало на видео

Битва шла пять часов.

Косатки – грозные создания. Их смертельно боятся даже агрессивные зубастые хищницы – белые акулы, которым косатки повадились вспарывать брюхо, чтобы полакомиться питательной акульей печёнкой. Но эти рыбы – не единственные из морских обитателей, кому досаждают киты-убийцы.

Группа из примерно 30 косаток (Orcinus orca) напала на двух взрослых серых китов (Eschrichtius robustus) у берегов Калифорнии. Эту сцену с помощью беспилотника удалось запечатлеть сотруднику группы наблюдения за китами в заливе Монтерей – Эвану Бродски.

Стая косаток окружила китов и нападала на них в течение пяти часов. Хотя косатки нередко нападают на серых китов, обычно они охотятся на детенышей, которые гораздо более уязвимы, чем взрослые особи. Именно поэтому массовая атака на двух крупных китов оказалась неожиданностью для учёных.

На видео можно наблюдать, как два серых гиганта жмутся друг к другу, пока из воды то и дело с разных сторон показываются гладкие чёрные тела косаток. Они нападают с разных сторон, нанося китам раны, а тем остается только неповоротливо пытаться уплыть прочь, взбивая морскую пену плавниками и выпуская в воздух фонтаны водяной пыли. В какой-то момент вода даже окрашивается в красный из-за особо удачного нападения косаток, которой удалось ранить кита в бок.

В конечном итоге усилия косаток не увенчались успехом – серым китам удалось оторваться от хищников, уплыв на мелководье.

«Пять часов подряд два с лишним десятка косаток пытались одолеть двух взрослых серых китов, но у них ничего не вышло. Обычно косатки охотятся на детенышей серых китов, когда они направляются к своим северным районам нагула. Но в этот раз это были огромные взрослые серые киты! Изможденные жертвы в конце концов добрались до мелководья, и косатки отстали. За более чем 30 лет документирования встреч с косатками это первый случай, когда такое нападение было зарегистрировано», – Эван Бродски.

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Видео нападения предоставляет редкую возможность узнать больше о поведении косаток и их охотничьих тактиках, потому что обычно они предпочитают нападать на других морских млекопитающих.

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Обычно самки серых китов и их детеныши остаются довольно близко к берегу во время миграции вверх по побережью Калифорнии, потому что это безопаснее, а пищи здесь больше. Однако, когда они пересекают залив Монтерей во время миграции, им становится все труднее оставаться рядом с побережьем.

Косатки, которые плавают в заливе, ожидают возможности воспользоваться уязвимостью молодых детенышей в глубокой открытой воде и могут напасть на них, однако охота на взрослых серых китов, по словам экспертов, это редчайшее явление.