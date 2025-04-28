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Стеклянная лягушка – настоящий гений маскировки

Фото: Brian Gratwicke / Flickr
Фото: Andreas Kay / Flickr

Прозрачная и светло-зеленая кожа этих амфибии помогает им эффектно скрываться от врагов.

Природа предусмотрела множество гениальных механизмов маскировки – и один из них можно заметить (если повезет, конечно) среди представителей семейства стеклянных лягушек Centrolenidae.

Существует около 160 видов лягушек из этой «прозрачной» семейки. В основном окраска большинства из них имеет салатовый и светло-зеленые оттенки, но некоторые амфибии Centrolenidae совершенно прозрачные. То есть внимательный наблюдатель может рассмотреть их внутренние органы через кожу: включая сердце, желудочно-кишечный тракт и печень. 

Фото: John P Clar / Flickr
Вид Hyalinobatrachium valerioi из семейства Centrolenidae

Стеклянные лягушки ведут скрытный образ жизни – обитают на деревьях, высоких кустах, прячутся в листьях и питаются мелкими насекомыми. Лягушки становятся активны в брачный сезон, а активность и прилив крови сразу делает их заметными для окружающего мира. В спокойном состоянии отдыха им удается концентрировать красные кровяные клетки в печени. Благодаря этому они с успехом сливаются с окружающей средой и становятся незаметными для врагов. 

Фото: Michel Candel / Flickr
Вид Teratohyla pulverata

Стеклянные лягушки обитают в Центральной и Южной Америке. Они откладывают икру на листьях, которые потом охраняют самцы. Уникальные механизмы маскировки этих существ давно уже сделали их предметом тщательного изучения ученых. Разумеется, если им удается обнаружить своих подопечных.

Фото: Dave Huth / Flickr

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