«Стоический» орангутан, который выиграл фотоконкурс и стал мировой сенсацией

Снимок подневольного примата заставил многих прослезиться и задуматься о жестокости царящей в индустрии развлечений.

Победителем ежегодной Премии за Экологическую Фотографию 2024 года стал снимок Бангкокского орангутана, сделанный Аароном Гекоски (Aaron Gekoski) в зоопарке Safari World.

На фотографии можно заметить, как взрослая особь орангутана, одетая в клетчатые кальсоны, терпеливо восседает на скамейке со скрещенными руками и ногами в ожидании фотосессии с туристами.

Гекоски назвал свой снимок «Не Вижу Зла».

По словам фотографа, в Сафари парке орангутаны ежедневно принимают участие в шоу, где их заставляют танцевать в бикини, разъезжать на велосипедах и вынуждают драться друг с другом.

«После шоу они стоически ждут, когда туристы сфотографируются с ними», – Гекоски рассказал Live Science.

Он так же отметил, что от природы орангутаны является скромными существами, которые ведут уединенный образ жизни.

Для Гекоски фотография стала символом жестокости, которая преобладает в туристической индустрии, связанной с дикой природой – ведь обычно орангутанов отлавливают ещё молодыми, убивая их матерей, чтобы потом зарабатывать деньги на их эксплуатации в развлекательных целях.

«Их дрессируют жестокими методами, включая физическое насилие и голод. Когда они становятся слишком старыми, их запирают в клетках на всю оставшуюся жизнь», подчеркнул фотограф.

Победитель премии, которая проводится при поддержке фонда князя Монако Альберта II, был выбран из 11,000 присланных работ.

«Она запечатлела животного одного из самых умных видов в мире в живописной композиции, которая до одержимости эмоционально заряжена», – говорится в заявлении председателя жюри Алекса Мастарда. «Эта фотография надолго останется в памяти всех, кто ее увидит».

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Сейчас в мире насчитывается всего три вида орангутанов, которые обитают лишь в районах Индонезии и Малайзии и находятся под угрозой исчезновения в дикой природе. Два из них – суматранский и тапанульский — имеют критический статус угрозы, в первую очередь из-за браконьерства и разрушения мест их обитания. Третий тип — борнейский или калимантийский (Pongo pygmaeus) — тоже находится в опасности.

А вот какой из видов этого безусловно разумного животного попал в объектив победившего фотографа неизвестно.

Фото: Alvaro Herrero Lopez Bletran for Environmental Photography Award 2024

Фото: Daniel Valverde Fernández for Environmental Photography Award 2024

Снимок «Не Вижу Зла» также стал лидером отдельной категории конкурса «Человечество против Природы». Призовое место получила фотография Альваро Эрреро Лопеса-Бельтрана, который поймал на камеру горбатого кита, чей хвост был деформирован рыболовной сетью у берегов Мексики. А победителем категории «Полярные чудеса» стала фотография белого медведя, пережидающего снежную бурю в Канаде, сделанная Даниэлем Вальверде Фернандесом.