Странный бамбук цветет раз в 120 лет. Ученые не знают почему

Скоро это снова произойдет.

На нашей планете есть немало удивительных растений, и листоколосник черный хенонис (Phyllostachys nigra var) – одно из них. Это растение относится к роду бамбуковых (Bambúsa) и цветет только раз в 120 лет.

Ожидается, что нынешнее поколение этого вида зацветет довольно скоро – в 2028 году. Однако исследователи из Университета Хиросимы в Японии заметили, что некоторые экземпляры растения зацвели слишком рано, и это дает возможность дополнительно изучить растение.

В новом исследовании ученые обнаружили цветущие экземпляры растения, не содержащие семян. Команда также отметила отсутствие новых стеблей, растущих из корневых систем тех, которые зацвели, что свидетельствует об ограниченном бесполом размножении.

Бамбук хенонис был завезен в Японию в IX веке, но научные записи о процессе его регенерации скудны. Учёные вывели 120-летние интервалы цветения, опираясь на архивные документы девятого века, а предыдущие колонии бамбука вымерли сразу после своего цветения в 1908 году. Только после этого черному листоколоснику удалось вновь обосноваться по всей Японии.

«Ученые 120 лет назад не очень хорошо описали цветение этого вида. Поэтому мы мало что знаем об экологии цветения и процессе регенерации этого вида бамбука», – Тосихро Ямада, соавтор исследования из Университета Хиросимы.

Реклама

Исследователи изучили колонию раннецветущих экземпляров, которую они нашли в Хиросиме в 2020 году – в ней обнаружилось 334 древесных суставчатых стеблей бамбука. Учёные выяснили, что 80% стеблей, которые цвели в течение трех лет, не дали семян.

Ямада отмечает, что бамбук, вероятно, регенерирует под землей, в конечном итоге образуя новые отдельные стебли. После того, как эти стебли укоренятся, бамбук начнет активно регенерировать, чтобы компенсировать свое неэффективное размножение. Ученый добавил, что хотел бы изучить цветение и регенерацию этого вида бамбука на его прародине, в Китае, чтобы лучше понять его характеристики.