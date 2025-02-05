Студенты впервые сфотографировали неуловимую бурозубку

Крохотного зверька из семейства землеройковых не могли поймать на камеру более 100 лет.

Трое упорных студентов из Калифорнии наконец-то смогли сфотографировать загадочную бурозубку Маунт-Лайелла (Sorex lyelli). Этот вид из семейства землеройковых был открыт ещё в 1902 году, но запечатлеть его долгое время не удавалось – всё потому, что зверёк ведёт преимущественно подземный образ жизни и отличается маленькими размерами (10 сантиметров).

В последний раз бурозубку (так называют землероек из рода Sorex) видели в Калифорнии около 20 лет назад. Она является эндемиком гористой местности на территории хребта Сьерра-Невада, и до недавнего времени оставалась единственным млекопитающим Калифорнии, чей снимок отсутствовал в базе.

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Эту ситуацию решили исправить три студента-исследователя. Они установили на обширной территории 150 ямок-ловушек с кошачьим кормом и червями внутри. Ребята проверяли свои заготовки каждые два часа: из-за быстрого метаболизма землеройки умирают в ловушках без еды практически мгновенно – вот одна из причин, почему их так сложно изучать.

Несмотря на отсутствие нормального сна, студентам улыбнулась удача: в течение первых суток им удалось поймать несколько зверьков. Генетическое тестирование небольших образцов кожи с их ушей позже подтвердило, что это именно вид S. lyelli, который до этого считался практически неуловимым.

Юные исследователи больше всего были впечатлены весом млекопитающего – малютка-бурозубка весит не более 2-3 граммов. Благодаря полученным фотографиям ученые смогут больше узнать об этом виде и помочь в его сохранении. Сейчас S. lyelli считается в Америке уязвимым видом, вызывающим озабоченность из-за негативных прогнозов по поводу разрушения его естественной среды обитания.