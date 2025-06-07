Суданский поцелуй: гигантские «губы» в Африке видно из космоса

Необычную структуру в Африке заметили спутники.

Словно губы, сжатые в преддверии нежного поцелуя, раскинулся необычный элемент ландшафта среди холмов Судана. Официального названия природный объект не имеет, но на картах Google Maps структура получила имя «Landlocked Lips» («окружённые сушей губы»).

Холмистое образование попало на спутниковые снимки более десятилетия назад, но история его возникновения так и осталась загадкой. Длина холма достигает около 900 метров, а ширина в самой широкой точке – примерно 350 метров. Находятся «губы» примерно в 100 километрах к востоку от границы с Чадом.

Спутниковый снимок 2025 года показывает «озеленение» полей – но сама структура осталась без изменений и всё ещё напоминает губы. Фото: Google Maps/Airbus/CNES/Live Science

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В разговоре с Live Science эксперт-геоморфолог Джош Реринг из Университета Орегона предположил, что структура получила такой необычный вид из-за дайки посередине. Дайкой называют вертикальное геологическое образование, разделяющее более крупные пласты породы — они могут возникать в результате осадочных процессов, вулканической активности или движения тектонических плит.

На фотографии заметно, что каменистый блок, разделяющий «губы» посередине, выступает наружу. Скорее всего, это происходит из-за более медленного процесса разрушения, чем окружающие породы. Таким образом, окружающий ландшафт подстраивается под дайку, образуя наклон с обеих сторон от центрального блока. Возможно, именно благодаря этому создается впечатление, что саванны Судана отправляют в космос воздушный поцелуй!