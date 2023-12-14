Судя по всему, летучие мыши умеют спариваться без проникновения – первые из млекопитающих

Остросюжетная история о неожиданном открытии ученых. Осторожно, в статье в подробностях (не самых приглядных) описывается спаривание рукокрылых.

Ученые зафиксировали, по-видимому, первые известные случаи непроникающего репродуктивного секса у млекопитающих – у летучих мышей, живущих на чердаке церкви в Нидерландах.

У большинства млекопитающих – группы, в которую входят как летучие мыши, так и люди – оплодотворение яиц и беременность протекает внутри организма. Считается, что у самцов пенисы развились так, чтобы доставлять сперму как можно ближе к яйцеклеткам во время спаривания.

Другие животные используют альтернативные методы размножения. Например, певчие птицы спариваются посредством специального отверстия, называемого клоакой, которое также используется для выведения отходов жизнедеятельности. Сперма передается от самцов к самкам, когда они соприкасаются своими клоаками в «клоакальном поцелуе».

«Мне неизвестен никакой вид млекопитающих, который передает сперму без проникновения. Поэтому в этом отчете описывается уникальная особенность», – Михаэла Павличев, биолог-эволюционист из Венского университета.

Исследование началось, когда Николя Фазель, биолог-эволюционист из Университета Лозанны в Швейцарии, и его коллеги заметили, что у самцов летучей мыши вида поздний кожан (Eptesicus serotinus) довольно большой и необычный пенис. В эрегированном состоянии он составляет 22% длины головы и тела летучей мыши и имеет выпуклый кончик в форме сердца.

На этом бы ученые и остановились, если бы не счастливая случайность. Однажды Фазель получил электронное письмо с темой «Eptesicus penis» и прикрепленной к нему видеозаписью. Он чуть не пометил это сообщение как спам, прежде чем заметил латинское название вида летучих мышей и передумал.

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Изображение пениса позднего кожана Фото: Current Biology, 2023

Письмо прислал Ян Йёкен, исследователь летучих мышей, который внимательно следит за их популяцией, которая живет на чердаке церкви недалеко от его дома в Нидерландах. Йёкен снял видео, на котором летучие мыши занимаются сексом в церкви, под таким углом, который сделал весь процесс видимым.

В дикой природе редко можно увидеть спаривание этих животных, не говоря уже о том, чтобы заснять этот процесс под нужным углом. Авторы проанализировали 93 предполагаемых случая спаривания, которые произошли на чердаке церкви, а также еще четыре случая в реабилитационном центре летучих мышей.

Во время секса самец хватает самку за спину и кусает ее за шею, предположительно, чтобы зафиксировать. Затем он перемещает свой эрегированный пенис вокруг хвостовой перепонки самки в поисках вульвы. Как только он достигает цели, самец остается неподвижным, крепко прижимая пенис к вульве. Проникновения нет, но вполне вероятно, что сперма попадет во влагалище.

Самый продолжительный половой акт продолжался 12,7 часов, но половина зарегистрированных совокуплений длилась 53 минуты или меньше. После спаривания шерсть на животе самки стала влажной, что, по предположению исследователей, указывает на наличие спермы.

Фазель предположил, что самки летучих мышей могут использовать свою необычно длинную шейку матки, чтобы удерживать сперму нескольких разных самцов в течение нескольких месяцев, прежде чем их организм «выберет», от какого самца они вынашивают потомство. Вполне возможно, что другие виды летучих мышей спариваются без проникновения, говорит Фазель. Но добавляет, что для этого необходимы дополнительные исследования.