Супруги из Великобритании стали миллионерами благодаря черному коту

Супружеская пара уверена, что кот по кличке Билли принес им удачу.

Супруги из города Эссекс (Великобритания) уверены, что черный кот, подобранный на улице, помог им стать миллионерами. 71-летний Тони Пирс и его 63-летняя жена Деб пять лет назад чудом избежали банкротства. Однако Тони потерял работу и вместе с супругой погряз в долгах. Тогда супруги всерьез задумались над тем, чтобы продать свой любимый дом. Но тут в их жизни появился бродячий черный кот, которого Пирсы назвали Билли. Тони и Деб уверены, что именно этот питомец принес им удачу.

Несмотря на проблемы с деньгами, Пирсы стали подкармливать Билли. При этом супруги отмечали — у них были все шансы стать такими же бездомными, как черный кот. В конце концов пара решила приютить Билли, а полгода спустя совершенно случайно выиграла в лотерею миллион фунтов стерлингов (81,2 миллиона рублей).

«Некоторые считают, что черные кошки приносят невезение, но я с этим не согласна!» — отмечает Деб Пирс.

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Крупный выигрыш не только помог паре сохранить свой дом: Пирсы также смогли отремонтировать его и приобрести недвижимость в Норфолке, где часто отдыхали. Кроме того, Тони и Деб устроили себе свадьбу мечты.

А на Билли, принесшего им удачу, супруги не жалеют денег: к примеру, когда у кота нашли диабет, Пирсы стали оплачивать питомцу инъекции инсулина и готовить ему специальную пищу. Сам Билли, как оказалось, ценит в еде разнообразие, особенно любит курицу с овощами, но при этом ненавидит горох.

«Мы ставим ему уколы дважды в день и стараемся исполнять все его капризы», — говорит Деб Пирс.

Хозяева также приобрели для своего кота-талисмана огромную и удобную переноску для путешествий, в которой Билли чувствует себя очень комфортно.

Ранее сообщалось, что чета Смитов из Бирмингема (Великобритания) похоронила своего любимого кота по кличке Лаки, но уже на следующий день он вернулся к ним домой.