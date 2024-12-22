Суслики-убийцы превратились в хищников и начали активно питаться плотью

Калифорнийские суслики из семейства беличьих традиционно употребляют в пищу семена и орехи – правда иногда могут переключиться на насекомых и яйца птиц.

Исследователи засняли на камеру шокирующее поведение калифорнийских сусликов (Otospermophilus beecheyi).В одном из парков округа Контра-Коста в Калифорния эти милые грызуны-вегетарианцы превратились в настоящих плотоядных убийц.

Местные студенты, наблюдавшие за сусликами 12 лет в рамках университетского исследования, летом 2024 засняли на камеру что-то ранее невиданное: пушистые млекопитающие начали охоту на многочисленных калифорнийских полевок (Microtus californicus californicus), чья популяция в этом году резко возросла. Дальнейшие ежедневные наблюдения за сусликами в течение полутора месяцев показали как они охотились, разделывали и поедали полевок, кусая их в шею и голову, которую они затем пережевывали вместе с костями, постепенно переходя к потреблению остатков плоти. Иногда грызуны-хищники даже устраивали драку за добычу между собой. Результаты наблюдений этологов были опубликованы в журнале Journal of Ethology.

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Фото: Journal of Ethology, Jennifer E. Smith, Joey E. Ingbretson, Mackenzie M. Miner et al.

Традиционно калифорнийские суслики предпочитают питаться семенами, орешками и растениями, но в целом могут полакомиться и насекомыми, яйцами и даже детенышами своих сородичей. Но активное охотничье поведение за млекопитающими этого вида ранее задокументировано не было. Ученые связывают такие перемены с резким скачком в популяции полевок в этой местности – их число в 2024 году увеличилось в семь раз в сравнении со средними показателями за последнее десятилетие. Есть вероятность, что как только количество полевок снизится в следующем году, суслики снова перейдут к вегетарианству и мирному образу жизни (хотя провести их милые черты нас больше не смогут — теперь мы точно знаем на что они способны).