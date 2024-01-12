Свершилось! Российские генетики придумали, как победить тополиный пух

Они утверждают, что нужно использовать правильные саженцы

Российские генетики показали, что проблема с тополиным пухом, связана с ошибками при выборе посадочного материала и массовой высадкой женских растений, чего можно избежать, если применять современные научные достижения.

Тополь – дерево, незаменимое для озеленения городов средней полосы России, поэтому можно и нужно выбирать для посадки наиболее подходящие его гибриды, основываясь на данных о родительских видах, высаживать только мужские растения, которые не будут образовывать пух, пишут исследователи.

Найти достойную альтернативу тополю при озеленении крайне сложно, так как он неприхотлив, быстро растет и благодаря большой листовой поверхности выделяет кислорода в несколько раз больше, чем другие деревья средней полосы России. Однако наличие пуха наносит существенный вред жителям городов.

Но пух (опушенные семена) образуют не все тополя, а только женские, и логичным решением является посадка только мужских растений. В то же время в России довольно распространено мнение, что при озеленении городов именно так и поступали: высаживали мужские саженцы, которые затем сменили пол на женский, поэтому такой способ решения проблемы с тополиным пухом не работает.

Однако исследование российских ученых, выполненное с использованием современных методов глубокого секвенирования на большой выборке растений, доказало, что массовое распространение в Москве женских тополей, образующих пух, не имеет отношения к смене пола деревьев с мужского на женский, а происходит от ошибочной посадки женских саженцев, причем не лучших для города гибридов.

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Научная группа из Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН и МФТИ в соавторстве с представителями других организаций, в том числе ГПБУ «Мосприрода», провела анализ 379 тополей, произрастающих в 15 регионах России и еще пяти странах мира. Изучение последовательности полового локуса дополнительно к традиционно применяемым в филогенетических исследованиях участкам генома значительно повысило достоверность оценки образцов.

Объединение полученных молекулярно-генетических данных с морфологическими и географическими подтвердило ряд спорных гипотез о происхождении исследованных видов и гибридов тополя и позволило представить схему взаимоотношений между таксонами секций Aigeiros Duby и Tacamahaca Spach, которые наиболее часто использовались для озеленения городов. Ученым удалось установить происхождение наиболее распространенных в Москве тополей и определить пол изученных образцов на основе последовательности ДНК, что важно для понимания того, какими гибридами озеленялась Москва и как сейчас сделать этот процесс более эффективным.

Ученые уделили особое внимание исследованию пола тополей. Совершенно непонятно, почему не удалось посадить, к примеру, в Москве только мужские саженцы, решив таким образом вопрос пуха, и максимально использовать все преимущества этого дерева для озеленения городов. На примере трех наиболее распространенных в Москве гибридов (тополя Разумовского, тополя петровского и тополя сибирского) исследователи показали, что источником всех проблем является неправильный выбор саженцев для озеленения.

«Только для тополя Разумовского в Москве был высажен мужской клон. Для тополя петровского для озеленения использовали преимущественно два клона – мужской и женский, а для тополя сибирского в основном сажали только женские растения», – Елизавета Сигова, старший лаборант лаборатории сравнительной геномики и транскриптомики ИМБ РАН, студент МФТИ.

Результаты исследования показывают, какие ошибки были допущены при озеленении Москвы тополями, и предлагают решения для выбора гибридов, наиболее подходящих для озеленения городов и соседствующих с ними территорий (прежде всего неблагополучных по экологической обстановке, таких как крупные дороги и свалки), основанные прежде всего на генетическом тестировании растений маточных питомников и посадочного материала.

Высадка таких гибридов позволит решить проблему тополиного пуха и улучшить экологическую обстановку в городах, что положительно скажется на качестве жизни людей.