Чудо природы: светящиеся грибы

Многие грибы могут излучать видимый свет.

Давно известно, что некоторые живые организмы, такие как рыбы, насекомые и даже грибы могут излучать видимый свет. О последних, кстати, говорится ещё в работах древнегреческого философа Аристотеля, а также писателя Плиния Старшего.

Omphalotus nidiformis Фото: Boaz Ng / Flickr

Почему грибы светятся? Как и у других организмов, испускающих свет, биолюминесценция у грибов возможна благодаря химической реакции с участием кислорода и люциферина – светоизлучающего биологического пигмента. В результате этого ткани гриба, в которых происходит реакция, светятся зеленоватым светом. Большинство видов грибов излучают слабый свет, который можно заметить только в очень темных условиях, но есть и такие, которые светятся достаточно ярко.

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Например, гриб Poromycena manipularis зачастую имеет настолько интенсивное свечение, что его можно заметить с расстояния 40 метров от него. Под светом P. manipularis можно даже читать.

Сегодня известно около 70 видов грибов, способных к биолюминесценции, но до сих пор точно не ясно, зачем же грибы испускают свет. По одной из гипотез исследователей, свечение необходимо некоторым грибам для привлечения ночных животных, которые распространяют их споры, помогая тем самым размножаться. А согласно другой версии, излучаемый свет гриба служит предупреждением о его ядовитости для животных.

А этот грибочек, который мягко светится в сумерках, спрятавшись в зарослях мха, сфотографировал участник нашего фотохостинга Юрий (rtraveler.ru/community/user/445218/)