Святое озеро: тайна «идеального» водоёма в Рязанской области

Удивительный водоём идеально круглой формы расположен в Шиловском районе Рязанской области.

Озеро под названием «Святое», которое находится вблизи села Борки в Рязанской области, продолжает привлекать внимание не только любителей пляжного отдыха, но и фанатов природных аномалий и конспирологии.

Структура 350-метрового озера действительно необычна: водоём имеет идеально круглые очертания и значительную глубину практически по всему периметру – в максимальной точке она может достигать 29 метров. Желающим искупаться стоит держаться берега: первые 2-3 метра при заходе в воду располагаются как раз на мелководье. Дно озера песчаное, а вода отличается особенной прозрачностью в течение всего года и никогда не цветет.

Важно отметить, что озеро является бессточным: то есть в него не впадают ручьи или реки, а подпитывается оно исключительно грунтовыми водами. Более того, примерно на 15-метровой глубине озера можно встретить «аномально холодный» слой воды толщиной в метр – его температура может достигать около 0 °C. Объяснения этой аномалии не существует до сих пор. Неудивительно, что история происхождения водоёма остаётся окутанной настоящей атмосферой таинственности, порождая множество легенд вокруг Святого.

Спутниковое фото озера Святое Фото: Яндекс карты

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Мифы и загадки озера Одно из преданий гласит, что на месте озера когда-то стоял храм, но из-за гнева божьего он ушёл под воду, оставив после себя ровный округлый след. Другая то ли легенда, то ли конспирологическая теория предполагает, что водоём появился в результате ядерной бомбардировки какой-то высокоразвитой цивилизацией: в доказательство сторонники напоминают об обнаружении в пробах грунта следов Цезия-137, радиоактивного нуклида, который появляется в результате ядерного распада. Однако если бы это было правдой, скорее всего, песчаное дно озера превратилось бы в стекловидную массу – а значит, туда бы не смогли проникать грунтовые воды. Появление Цезия-137 может быть объяснено и другими процессами: например, выпадением и попаданием в грунтовые воды радиоактивных выбросов в результате ядерных катастроф XX века.

С научной точки зрения всё намного проще. Долгое время ученые полагали, что водоём появился в результате карстового провала. В нашей стране подобные формы рельефа не являются редкостью, но дальнейшие исследования водоёма со временем заставили исследователей усомниться в этой гипотезе.

К настоящему времени учёные пришли к выводу, что скорее всего «Святое» озеро образовалось около 1000 лет назад вследствие удара метеорита: высвобождение огромного количества кинетической энергии во время столкновения с землей и привело к возникновению округлых черт воронки.

А вот одна загадка происхождения водоёма так и остаётся неразрешенной: по каким-то причинам, на картах 1816 года исследователи следов озера не обнаружили.