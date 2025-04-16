Тайна козлов Санта-Барбары: как животные процветали без пресной воды сотни лет

Парнокопытных пришлось выселить с вулканического острова из-за создания угроз для других видов.

История группы коз, проживавших на изолированном бразильском острове Санта-Барбара, заставила биологов изрядно призадуматься.

Санта-Барбара является одним из пяти вулканических островов, составляющих архипелаг Аброльос – он находится примерно в 70 километрах от южного побережья штата Баия.

Домашний скот появился на острове во время колонизации Бразилии и ближайших районов как минимум 250 лет назад. Его использовали как надежный источник пищи, но после отплытия колонизаторов, козочек бросили на острове на произвол судьбы.

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Каким-то чудом этим парнокопытным удалось не просто выжить, но и вполне счастливо плодиться и размножаться: по подсчетам исследователей из Национального морского парка Аброльос, в основном на острове рождались козы-близнецы. Это говорит о том, что рогатые жители Санта-Барбара были довольно упитанными, здоровыми и хорошо кушали.

Именно этот фактор и продолжает ставить исследователей в тупик: на небольшом острове нет ни одного известно источника пресной воды, и за все годы наблюдений ученые ни разу не видели, чтобы жители Санта-Барбары её пили. То есть либо козы приспособились к «сухому закону» и начали употреблять в пищу морскую воду, либо спаслись благодаря местному растению бельдроеге (похожему на известный нам «Портулак огородный»). Это растение с мелкими листьями славится высоким содержанием воды.

Фото: Национальны морской парк Аброльос

Как бы то ни было, популяция коз на острове разрослась так сильно, что специалисты Национального морского парка Аброльос были вынуждены контролировать животных. А потом решили и вовсе насильно переселять 27 оставшихся особей, чтобы спасти эндемические растения и животных острова – активность коз привела к экологическому дисбалансу. В особенности это отразилось на семи видах морских птиц, которые гнездятся в этому регионе.

Конечно, оставшихся коз Санта-Барбары могли и вовсе просто истребить. Но ученые хотели изучить их уникальные способности к приспособлению и таланты к выживанию. Возможно, благодаря этим суперспособностям исследователям даже удастся вывести новые породы, лучше приспособленные к выживанию в засушливых районах и к изменениям климата.