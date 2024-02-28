Таяние вечной мерзлоты грозит людям раковыми болезнями

Радон, который может высвободиться на поверхность, не имеет ни цвета, ни запаха.

Ученые предупреждают, что таяние вечной мерзлоты в Арктике может привести к выбросу радона, радиоактивного газа, который потенциально может вызвать рак.

Вечная мерзлота, которая сохраняет землю в Арктике замороженной круглый год, действует как шапка, которая предотвращает попадание различных газов в атмосферу. Самым известным из них является метан, мощный парниковый газ, который выделяется при таянии вечной мерзлоты, тем самым ускоряя изменение климата.

Но в новой статье, опубликованной в новом номере журнала Earth-Science Reviews, исследователи отмечают, что под вечной мерзлотой Арктики скрывается еще один опасный газ: радон. Этот бесцветный газ без запаха является ступенью радиоактивного распада природного урана. Известно, что он иногда накапливается внутри домов, особенно в подвалах, что повышает долгосрочный риск рака легких для жителей.

ВОЗ сообщает, что радон является одной из ведущих причин развития рака легких.

«Вечная мерзлота удерживает газ от высвобождения из почвы. Но по мере таяния вечной мерзлоты этот щит исчезает. В настоящее время проводятся исследования, которые кажутся весьма многообещающими. Они должны показать, как вечная мерзлота может потенциально подвергать людей воздействию радона», – Пол Гудфеллоу, специалист экологической программы из Отдела геологических и геофизических исследований Аляски.

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Работа Гудфеллоу включает в себя много аспектов. Например, жители Аляски сдают анализы на радон, что может оказаться непростой задачей, учитывая низкую плотность населения штата. По его словам, в отдаленных населенных пунктах почтовая служба работает неважно, что затрудняет доставку тестовых наборов в лаборатории для анализа.

В новом исследовании ученые собрали предыдущие исследования радона в регионах вечной мерзлоты, включая Аляску и горы Харбина, провинции на северо-востоке Китая. Обзор предполагает, что таяние вечной мерзлоты может позволить радону мигрировать в дома и на рабочие места, пишут исследователи под руководством Цзянь Цуй из Харбинского центра комплексных исследований природных ресурсов Геологической службы Китая.

Вечная мерзлота не тает организованно, сверху вниз, говорит Арт Нэш, специалист по энергетике из Службы кооперативного распространения знаний Университета Аляски в Фэрбенксе. Вместо этого лед плавится неравномерно, открывая трещины и щели. Сейсмическая активность, распространенная на Аляске, также может создавать новые разломы, через которые может распространяться радон.

«Из-за неравномерного таяния вы не можете точно сказать, где он в конечном итоге прорвется», – Арт Нэш.

По словам Нэша, также надо понять, как радон будет взаимодействовать с другими газами, запертыми под вечной мерзлотой. Самым тревожным из них является метан, мощный парниковый газ при высвобождении в больших количествах может сильно ускорить глобальное потепление.

Еще один тревожный фактор – метилртуть, химическое вещество, разрушающее нервную систему, которое может накапливаться в воде и тканях животных в пищевой цепи.

Как эти газы будут конкурировать за тропинки на свободу, которые откроются в вечной мерзлоте? Это вопрос для долгосрочного исследования. Вполне возможно, на него тоже будут искать ответ: по мере потепления климата все больше внимания уделяется вечной мерзлоте.

«Теперь, когда эта проблема стала широко распространенной, университеты и правительственные учреждения тратят на это больше денег. Надеюсь, в течение следующих пяти-десяти лет мы увидим больше данных», – заключил Гудфеллоу.