Температура поверхности океана достигла рекордных значений – за всю историю наблюдения

Верхние слои океанов никогда еще не были такими горячими.

В этом месяце температура поверхности океана достигла рекордно высокого уровня, побив все рекорды с момента начала спутниковых измерений в 1980-х годах.

Температура достигла среднего глобального значения 21,1 °C в первые дни апреля. Предыдущий рекорд в 21 °C был установлен в марте 2016 года. Оба показателя более чем на градус выше среднего глобального показателя в период с 1982 по 2011 год, который составляет около 20,4 °C.

Новый рекорд – результат накопления тепла из-за изменения климата, которое теперь не подавляется Ла-Нинья — естественным океаническим циклом холодных поверхностных температур в восточной части Тихого океана. Явление Ла-Нинья продолжалось в течение трех лет, но закончилось в марте.

«Теперь Ла-Нинья закончилась, и Тихий океан нагревается», – Майкл Макфаден, океанограф Тихоокеанской морской экологической лаборатории Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Фото: ClimateReanalyzer.org

По словам Макфадена, из-за потепления поверхности океана, поверхности земли и атмосферы тоже нагреваются.

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«Несмотря на то, что концентрация парниковых газов в 2022 году была самой высокой за всю историю наблюдений, это был не самый теплый год с точки зрения глобальной температуры поверхности. 2016-й был самым теплым годом за всю историю наблюдений, и это потому, что у нас была такая высокая нагрузка парниковых газов в атмосфере плюс сильное Эль-Ниньо. Эта комбинация и подняла глобальную температуру поверхности до рекордной», – Майкл Макфаден.

Модели прогнозов оценивают вероятность наступления Эль-Ниньо в конце этого года примерно в 60%, что может означать еще один рекордно жаркий год. По словам Макфадена, обычно существует задержка между началом этих океанических циклов и повышением температуры поверхности.

Тем не менее, трудно предсказать Эль-Ниньо по тенденциям ранней весны, потому что в это время года океаническая система нестабильна и может легко колебаться от одной модели к другой, говорит Макфаден.

График температуры поверхности моря, где 2023 год выделен черным жирным шрифтом, а 2022 год – оранжевым. Средняя пунктирная линия представляет собой среднее значение с 1982 по 2011 год. Фото: ClimateReanalyzer.org

Ученые-климатологи все еще пытаются понять, как потепление океана изменит типичный цикл Ла-Нинья и Эль-Ниньо, но в настоящее время все согласны с тем, что экстремальные явления в обоих направлениях станут более масштабными и частыми. По словам Макфадена, сильные Эль-Ниньо и сопровождающие их высокие температуры поверхности моря в Тихом океане могут стать вдвое более частыми к концу века, это означает, что вместо того, чтобы происходить примерно каждые 20 лет, они могут случаться каждые 10.

Нынешние экстремальные явления уже влияют на жизнь океана. Морские волны тепла, когда температура океана в определенном регионе поднимается выше уровней, которые могут выдержать местные организмы, становятся все более распространенным явлением. Особенно уязвимы кораллы, которые изгоняют симбиотических одноклеточных организмов, когда вода становится слишком горячей. Кораллы время от времени могут пережить этот процесс, называемый обесцвечиванием, но, если это происходит слишком часто, кораллы погибают.