Температура в Антарктиде взлетела на 40°C

Жара этой зимой привела к тому, что температура в Восточной Антарктиде взлетела почти на 40 градусов по Цельсию.

Ученые предупредили, что Антарктика превращается из мирового «холодильника», поддерживающего низкие температуры, в «радиатор», который выделяет тепло. Лед на суше и на море в Антарктиде обычно отражает солнечные лучи обратно в космос, но поскольку в наши дни тающие ледники образуют на континенте пруды и озера, Антарктида теперь тепло поглощает.

По словам гляциолога Мартина Зигерта из Университета Эксетера, уровень морского льда вокруг замерзшего континента в настоящее время находится на самой низкой отметке с тех пор, как спутники начали наблюдения в 1979 году.

Жара в марте 2022 года привела к тому, что температура в Восточной Антарктиде поднялась почти на 40°C выше нормы, примерно с -50°C до -10°C, и, если бы это произошло летом, началось бы таяние поверхности ледяных щитов, чего, по словам ученых, до этих пор не происходило за всю историю исследований.

«Я думаю, разумно предположить, что с антарктическим тепловым явлением, которое мы видели, это именно тот эффект, которым мы ждали от глобального потепления – из-за сжигания ископаемого топлива», – Мартин Зигерт.

Вместе с учеными из Великобритании, Чили и Южной Африки профессор Зигерт изучал доказательства экстремальных явлений в Антарктиде и сказал, что «практически наверняка» их серьезность будет увеличиваться, если выбросы парниковых газов не будут контролироваться.

Ученые определили около десятка способов, которыми антропогенное воздействие меняет Антарктиду, от таяния морского и наземного льда, обрушения шельфовых ледников, нагревания океанов и атмосферы до почти полного исчезновения морских животных и интродукции чужеродных видов, таких как мох и трава.

Ученые особенно обеспокоены тем, что может произойти в течение следующих нескольких лет, когда влияние Эль-Ниньо усилится.

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«Как человек, который наблюдает за этим процессом изо дня в день, я нахожу действительно удивительным и ошеломляющим изменения, происходящие в том масштабе, в котором они уже есть», – Анна Хог, гляциолог из Университета Лидса.

Она добавила, что на восстановление обрушившихся шельфовых ледников уйдут столетия, если это вообще когда-либо произойдет.

Эти обрушения напрямую не способствуют повышению уровня моря, поскольку лед уже плавает в воде, но это означает, что лед с суши стекает в море гораздо быстрее через ледники, что ускоряет скорость повышения уровня моря.

Если весь лед в Антарктиде растает (хотя ученые не верят, что это произойдет в ближайшее время) глобальный уровень моря поднимется на 57 метров.