Теперь мы знаем, как размножаются угри. Ура!

Удивительно, но этот процесс долгое время был загадкой для многих.

Ученые недавно опубликовали исследование, в котором прояснили различные аспекты размножения угрей, которые до сих пор были покрыты тайной. Чтобы понять этот процесс, важно знать пять чрезвычайно сложных стадий их жизненного цикла.

Как и большинство видов рыб, угри начинают свою жизнь с икринок. Из них вылупляются крошечные личинки, известные как лептоцефалы – их размер составляет менее пяти миллиметров! Этот этап жизненного цикла угря часто сопровождается вертикальной миграцией – то есть детеныши попеременно живут в толще воды, у поверхности и на дне. Обитают они в морской воде (на нерест речные угри уходят в море) и обычно проводят так от шести месяцев до двух лет.

На следующем этапе юные угри превращаются в более крупных прозрачных молодых особей, называемых стеклянными угрями. В этот момент они мигрируют из нерестилищ в привычные места обитания – иногда на тысячи километров! Стеклянные угри проникают в районы, где смешаны морские и пресноводные экосистемы, например, в защищенные устья рек.

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Со временем стеклянные угри увеличиваются в размерах и переходят в предвзрослую стадию. Она наступает, когда угрям исполняется около двух-трех лет. Именно тогда угри наконец попадают в пресную воду и живут там до тех пор, пока их не позовет природа – то есть настанет пора возвращаться в море на нерестилища.

Перед завершением своего жизненного цикла угри переходят на нерестилища, где и проводят оставшиеся им деньки. Нерест – это последнее, что ждет всех угрей перед смертью. Нерестовые привычки различаются у разных популяций угрей из-за факторов окружающей среды, таких как скорость течения, изменения температуры и наличие пищи. Большинство взрослых угрей мигрируют на мелководье весной, когда температура воды повышается. В этот момент сотни и тысячи угрей могут спариваться одновременно, сплетаясь в гигантский черно-коричневый извивающийся клубок. Это увеличивает шансы на успешное оплодотворение яйцеклетки.