Теплый август в России: прогноз синоптиков

Про погоду в последний месяц лета рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Температура выше средних многолетних значений прогнозируется в августе почти на всей территории России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«Практически повсеместно в августе ожидается температура выше нормы или около нормы, нигде не прогнозируется класс ниже нормы», – Роман Вильфанд.

Эксперт уточнил, что теплая температура выше многолетних значений прогнозируется практически во всем Центральном федеральном округе, кроме его западной части (Брянская, Смоленская, Тверская области). Температура выше нормы будет в Московской, Ярославской, Рязанской и центрально-черноземных областях.

Также температура выше нормы в августе прогнозируется в Поволжье, на Урале, на востоке Южного федерального округа, а также в Приморском крае и на Сахалине. Только в одном регионе страны – в северной половине Якутии температура будет около нормы с небольшой отрицательной аномалией.

Вильфанд отметил, что в августе на севере Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, юго-востоке Европейской территории России – нижней Волге, Волгоградской, Астраханкой областях, а также на южной половине Приволжского федерального округа – Самарской, Саратовской, Оренбургской областях и в Башкортостане прогнозируется дефицит осадков.

Такой же прогноз дается для Челябинской, Курганской, Тюменской Омской, Новосибирской областях и Алтайском крае. Напротив, избыток осадков ожидается на северо-западе европейской России – Ленинградской, Мурманской, Новгородской областях, а также в Иркутской области, Бурятии, Забайкальском крае, Приморском крае, на Сахалине и на Камчатке.

«На остальной территории прогнозируется количество осадков близкое к многолетним значениям», – добавил Вильфанд.