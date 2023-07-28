Пир тигровых акул на туше кита: редкое видео

Тигровые акулы обычно живут поодиночке, но ничто так не сплочает этих падальщиков, как аппетитный запах мертвых китов.

В конце июня беспилотник у побережья Квинсленда в Австралии заснял исключительное зрелище – стая из примерно 50 тигровых акул (Galeocerdo cuvier) окружила мертвого горбатого кита (Megaptera novaeangliae), вгрызаясь в его тушу.

Это редкое видео пригодится учёным для исследования акул – а также служит ярким предупреждением для местных пловцов.

На кадрах с дрона под водой видны скользящие тени акул, кружащих вокруг туши кита. Иногда можно увидеть, как они по отдельности вцепляются в его тело, пытаясь оторвать сытный кусок.

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«Там, где есть мертвый кит, будут и акулы – это очевидно из видео. Смерть одного кита, хотя и печальная, служит источником жизни для многих животных-падальщиков, включая рыб, акул и других морских обитателей. Нам повезло увидеть это практически своими глазами», – Дэниел Клифтон, представитель Департамента окружающей среды и науки Квинсленда (DES).

В какой-то момент на видео можно увидеть, как в воде расплывается желтоватое облако – это желудочные газы и соки кита.

У берегов Австралии исследователи фиксировали на камеры всего пару случаев, когда акулы, в том числе большие белые акулы (Carcharodon carcharias), одновременно мирно лакомились тушами китов.

Когда кит умирает естественной смертью, жир и газ в его теле некоторое время удерживают его на плаву. Однако по мере того, как падальщики начинают поедать останки, обглоданный скелет понемногу опускается на дно. Это называется «китовым падением»: оно снабжает обитателей морского дна необходимыми питательными веществами. Было зарегистрировано, что угри, черви, крабы и осьминоги питаются скелетами китов на экстремальных глубинах.

Получается, что даже после смерти эти благородные морские гиганты помогают океанам.