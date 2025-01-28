Точка на карте: Памуккале, Турция

Эти термальные источники в турецкой провинции Денизли входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ослепительный природный объект с террасами из травертина является местом притяжения многочисленных туристов, которых с древних времен привлекает его теплая родниковая вода, в некоторых бассейнах достигающая температуры кипения.

Памуккале, что в переводе с турецкого означает «хлопковый замок», со стороны может напоминать ледник – всё благодаря белоснежным известняковым склонам, по которым струится тёплая вода температурой минимум в 19°C, хотя где-то она может превышать все 100°C.

Фото: Четвериков Константин / фотохостинг Russian Traveler

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Травертины Памуккале начали формироваться из карбоната кальция по меньшей мере 600,000 лет назад. Горная порода образовывалась из минеральной родниковой воды, которая стекает вниз из источника на вершине 200-метровой скалы, постепенно осаждая меловой порошок в виде мягкой субстанции. По истечению тысячелетий здесь образовалась плотная известняковая корка, и на юго-западе нынешней Турции появился удивительный каскад из бассейнов, который привлек особое внимание древних греков.

Именно цари из династии Атталидов основали здесь во II веке до нашей эры античный курортный город Иераполь. Здесь располагался комплекс из бань, храмов, памятников и, конечно, имелся театр. Его руины сохранились до наших дней, и вместе с травертинами Памуккале они являются частью археологического комплекса Иераполя и включены в список природного и культурного наследия ЮНЕСКО.

В ООН предполагают, что рядом с удивительными источниками, вода которых славится своими полезными свойствами, когда-то даже сформировался древний культ.

Природный объект до сих пор привлекает большое количество туристов, желающих поправить своё здоровье в водах Памуккале, поэтому сейчас власти относятся к объекту с особой осторожностью и даже закрыли для посетителей проход на некоторые части комплекса.