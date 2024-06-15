Толстый леопард из китайского зоопарка не может сбросить вес. Сотрудники опустили руки

Этой весной толстый леопард из зоопарка Panzhihua Park в китайской провинции Сычуань в одночасье стал интернет-сенсацией после того, как фото и видео с ним попали в Сеть.

Хищник явно страдает ожирением: многие шутили, что он похож на тюленя, но гораздо большее число людей всерьёз обеспокоило состояние зверя. Сперва представители зоопарка пытались объяснить, что их подопечному уже 16 лет – преклонный возраст для дикой кошки. Также они грешили на ограниченное пространство для «тренировок», но в целом хотели заверить общественность, что животное здорово и регулярно проходит все необходимые обследования. Однако это мало кого убедило.

В связи с нарастающей критикой зоопарк выступил с заявлением: там решили помочь леопарду сбросить лишние килограммы с помощью корректировки рациона, улучшения условий содержания и «зарядки». Однако сказать оказалось легче, чем сделать. Недавно в зоопарке признались, что потерпели неудачу: за два месяца предпринятых усилий леопард так и не похудел.

Все усилия оказались безуспешными: несмотря на снос вольера, чтобы увеличить жилплощадь леопарда в два раза, на строгую диету и корректировку графика кормления, хищник не сбросил вес.

Сотрудники зоопарка Panzhihua Park сообщили, что прекращают попытки похудения: они посоветовались со специалистами и решили, что леопард уже слишком стар, чтобы что-то менять, и лучше всего оставить его в покое. В неволе леопарды могут прожить до 23 лет.

«Все хорошо, пока он здоров и счастлив», – говорят сотрудники зоопарка о своем пятнистом подопечном.

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Пользователи соцсетей прозвали толстого леопарда «офицер Когтяузер» (англ. Clawhauser) – в честь похожего на него персонажа мультфильма «Зверополис», добродушного и сладкоежку полицейского-леопарда.

Бенджамин Когтяузер (англ. Benjamin Clawhauser) в мультфильме «Зверополис»

Это не первый случай, когда животные в китайских зоопарках страдают от чрезмерного веса. Например, несколько лет назад по соцсетям распространились фотографии ожиревших тигров, живущих в парке амурских тигров в китайском городе Харбин.