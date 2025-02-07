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Трещины в Гренландском ледяном щите растут со страшной скоростью

Трещины в Гренландском ледяном щите растут со страшной скоростью

Огромный слитный пласт льда покрывает 80% суши крупнейшего острова на Земле, но скорость его таяния ужасает специалистов.

Учёные заметили глубокие трещины внутри Гренландского ледяного щита – второго по величине в мире после Антарктического.   

Новые 3D-карты острова на основе спутниковых снимков показали, что в период с 2016 по 2021 год ледниковые трещины в щите Гренландии стали значительно шире и глубже. Большинство этих разрывов находятся по краям ледяного щита, по ним лед и талая вода отправляются в океан. Но также эти трещины, в свою очередь, «перенаправляют» тепло к ледникам внутри острова. По словам ученых, это создает «эффект домино», провоцируя дальнейшее таяние ледников и повышение уровня мирового океана.

Фото: NASA's Marshall Space Flight Center
Талая вода в расщелинах в Гренландии

Получается, что реагируя на глобальное потепление, трещины расширяются, и вода начинает течь по склонам и долинам Гренландии быстрее. В свою очередь, это заставляет ледяной щит растягиваться ещё сильнее, приводит к расколам льда и порождает айсберги. За последний пятилетний период трещины выросли на 25%, а наибольший рост пришелся на прибрежные районы. Всеобщий негативный эффект немного компенсируется приростом льда в Западной Гренландии, но для достижения долгосрочного эффекта этого мало. 

Толщина Гренландского ледяного щита в самой обширной точке достигает трёх километров. Этот щит является крупнейшим источником повышения уровня моря: только из-за воды с Гренландии он вырос на 14 миллиметров с 1990-х годов. Учёные предсказывают, что в Гренландии достаточно воды, чтобы в будущем поднять уровень мирового океана на 7 метров – или даже на все 20 метров, что приведет к катастрофическим последствиям. 

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