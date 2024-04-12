Тристанский пастушок: самая маленькая нелетающая птица

Она весит около 30 граммов.

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В южной части Атлантического океана на острове Неприступном площадью чуть более 10 км обитает самая маленькая нелетающая птица — тристанский пастушок. Этот вид весит обычно около 30 граммов и имеет длину 17 см. Здесь, на Неприступном, птице совсем не угрожают хищники.

Тристанские пастушки распространены по всему острову, однако предпочитают жить небольшими группами на открытых пастбищах и прятаться в папоротниковых кустах. В сезон размножения, с октября по январь, можно увидеть гнездо тристанского пастушка. Оно аккуратно построено из растений и скрыто под плетеным навесом. А чтобы пробраться через густую растительность к своим гнездам, маленькие птички делают своеобразные травяные тоннели длиной до 50 см. Тристанские пастушки питаются насекомыми, но не откажутся и от ягод или семян.

Ранее на Земле обитали ещё более маленькие, чем тристанский пастушок, нелетающие птицы. Так, на острове Стивенс обитали стефенские кустарниковые крапивники. Их место обитания также было свободно от хищников до тех пор, пока там не появился кот смотрителя маяка и погубил весь вид. Экологи опасаются, что и у тристанского пастушка тоже могут появиться враги, которые истребят его небольшую популяцию. Но сегодня этим птицам угрожают только периодические затопления их гнезд.