Трованты: загадочные «живые камни» в Румынии растут и двигаются

Их называют тровантами.

Примерно шесть миллионов лет назад благодаря палеоземлетрясениям на Земле появились трованты. Они также известны как камни Костешть, в честь их самого известного местонахождения в Румынии.

Эти причудливые геологические образования создавались в очень сложных условиях – в их появлении участвовали сейсмические сдвиги, песчаные отложения в реках и дожди, а также время – очень много времени.

Жители румынского села Костешть считают эти необычные камни живыми. Мифы и легенды окружили их после того, как люди заметили, что камни растут, расширяются и даже передвигаются. Для геологов трованты долгое время тоже были пленительной загадкой.

Трованты состоят из твердого каменного центра, окруженного песчаником, и различаются по размеру – от очень маленьких и похожих на гальку до валунов весом в несколько тонн. Название «тровант» является синонимом немецкого слова «Sandsteinkonkretionen», которое значит «сцементированный песок», что объясняет, как образуются эти породы.

Трованты могут образовываться только тогда, когда песок накапливается вместе с отложениями песчаника вокруг твердого каменного ядра и цементируется водой с высокой концентрацией карбоната кальция.

Трованты Фото: Nicu Farcaș / CC BY-SA 4.0

Что же в этих камнях так захватывает людей? Местные жители на протяжении многих лет наблюдали, как трованты растут и даже шевелятся.

Из-за элементов, необходимых для образования этих камней, в процессе они ширятся и двигаются. Когда в районах, где обитают трованты, выпадают необычно сильные дожди, геологические образования могут поглощать минералы из воды, впитывать дождевую влагу. Наряду с образованием отложений песка и песчаника, уже присутствующих в качестве оболочки скалы, начинается химическая реакция, оказывающая огромное давление на внутреннюю часть трованта.

Это давление от химической реакции расширяет тровант от его ядра к внешней коре, заставляя саму породу увеличиваться. На поверхности камней небольшие отложения «выталкиваются» наружу, что заставляет их разбухать.

В целом, рост трованта – это довольно медленный процесс. Его скорость составляет всего 4-5 сантиметров за 1000 лет.

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Трованты, как правило, имеют сферическую форму из-за сейсмической активности, которую они когда-то испытали. Но некоторые из них «прикованы» к платформам, что выглядит так, как будто они растут из корневой системы под землей.

Трованты Фото: Wikimedia Commons

На протяжении многих лет геологи вскрывали трованты, чтобы посмотреть, из чего они сделаны. Им удалось обнаружить, что, подобно годичным кольцам деревьев, эти геологические образования также имеют внутри несколько кольцеобразных эллиптических слоев.

Еще одна интересная особенность тровантов заключается в том, что они двигаются. Пусть очень медленно, но все же эти камни могут путешествовать. Поскольку эти камни «вбирают» окружающий песок во время дождя, они эффективно меняют ландшафт и создают для себя тропинку, которая позволяет им чуть сдвигаться на протяжении многих лет.

Фото: Tudor Turcu / Flickr

Неудивительно, что трованты стали туристической достопримечательностью Румынии. Геологические образования настолько уникальны, что попали под защиту ЮНЕСКО. Сейчас у них есть фонд, защищающий их от повреждений, которые могут быть причинены в результате действий недобросовестных туристов.