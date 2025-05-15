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Туристов предупреждают: на Северном Кавказе продолжаются ливни и грозы

Туристов предупреждают: на Северном Кавказе продолжаются ливни и грозы

Уровень воды может достичь неблагоприятных отметок.

В Северо-Кавказском федеральном округе до конца недели ожидаются неблагоприятные погодные условия, предупредили синоптики Гидрометцентра России. 

15 и 16 мая в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне и Ставропольском крае продолжатся сильные ливни, грозы и даже град. Порывы ветра будут достигать 20-25 м/с. 

Особенную опасность для жителей и гостей Северного Кавказа будет представлять подъем воды и возможный сход селей в горах – малый поток смеси воды и обломков горных пород может неожиданно настичь туристов, прогуливающихся по горным тропам. Серьезный подъем уровня воды ожидается в Ставрополье и в Карачаево-Черкесии, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 

15 мая в Ставрополье прогнозируют «опасное явление» в виде ливня в сочетании с грозой, градом и сильными порывами ветра.

По словам Вильфанда, в ближайшие дни непогода настигнет ещё четыре региона России: Южный, Приволжский, Сибирский и Дальневосточный. 

«В Приволжском федеральном округе в ближайшие дни ожидаются сильные дожди, грозы, град, ветер 15-24 м/с и в Татарстане, и в Оренбургской области, то есть на юге округа. Но и на севере, в Пермском крае, тоже будут сильные дожди, грозы», – рассказал эксперт.

Тем временем из всех южных регионов больше всего от неожиданных холодов может пострадать Ростовская область: там ожидаются заморозки до -2 °С.

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