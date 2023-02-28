Туристы случайно увидели редчайшее скопление тысячи китов

Так много китов в одном месте не встречалось более века.

Пассажиры круизного лайнера National Geographic Endurance стали свидетелями редчайшего явления — скопления более тысячи китов-финвалов в одном месте. Так много этих морских млекопитающих одновременно не встречали уже более 100 лет — после того, как в XX веке из-за китобойного промысла популяция китов критически сократилась, а они сами оказались на грани вымирания.

Встреча лайнера с финвалами состоялась неподалеку от Антарктики.

«К северу от острова Коронейшен нас ждало настоящее чудо: до самого горизонта вода была заполнена китами. Когда мы подошли ближе, характерные звуки от выбрасываемых ими фонтанов пара и воды стали постоянными и окружали нас со всех сторон. От дыхания китов запотевали линзы камер и очки», — рассказал зоолог и член экипажа круизного лайнера National Geographic Endurance Конор Райан.

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Финвалы собираются в районе острова Коронейшен, поскольку эти воды богаты их главным источником питания — крилем. Такое количество китов в одном месте показывает, что их популяция постепенно восстанавливается, и вселяет в ученых оптимизм.

Финвал — вид китов из семейства полосатиковых. Он приходится близким родственником синему киту и является вторым по величине животным на планете. Эти киты достигают в длину 27 метров при весе до 70 тонн. Финвалов и синих китов объединяет столь близкое родство, что порой встречаются даже гибриды между этими видами.

Ранее сообщалось, что в России ученые заметили представителей недавно открытого вида китообразных — это малый плавун или плавун Сато. Биологи встретили этих млекопитающих в акватории Курильских островов.