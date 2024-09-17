Туристы умирают из-за жары в Гранд-Каньоне

Этим летом температура в национальном парке Гранд-Каньон достигала 49°C в тени.

Начиная с июля в парке Гранд-Каньон, США было зарегистрировано как минимум восемь смертей. Последними погибшими стали 71-летний лодочник и 59-летний турист – их тела были обнаружены раздельно вблизи реки Колорадо, сообщили в службе Национальных парков (NPS). Причины смертей не уточняются, но отмечается, что 59-летний мужчина погиб на десятый день похода вдоль водоёма.

Незадолго до этого, 28 августа, в парке также была зафиксирована смерть 60-летнего туриста-одиночки.

В NPS связывают рост количества смертей в Большой Каньоне с экстремальными погодными условиям – рекордной жарой и внезапными наводнениями.

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Внезапные наводнения являются результатом увеличения количества осадков вследствие атмосферных рек (коридоров из водяного пара, который словно «течет» в небе), а засушливая растительность в свою очередь приводит к быстрому стоку воды после дождя. Это осложняет проходы по каньону и создаёт реальную опасность для туристов.

Ещё в июне в парке пожаловались, что на некоторых открытых участках тропы температура может достигать отметки почти в 50 °C в тени. Смотрители парка Гранд-Каньон рекомендовали избегать прогулок в жаркие дни, начиная с 10 утра до 4 часов дня, поясняя, что не смогут оказать необходимую помощь всем туристам в летние месяцы из-за нехватки персонала.

29 июня спасательные службы не смогли реанимировать 69-летнего туриста из штата Техас, несмотря на то, что обнаружили его на Речной тропе ещё живым.

В то же время в Долине Смерти, которая расположена в соседнем штате Калифорния, этим летом был побит рекорд среднесуточной температуры – она достигла отметки в 40,3 °C.