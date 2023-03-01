Туристы увидели гигантскую «инопланетную» медузу. Обычно она скрывается на большой глубине

О находке сообщили пассажиры круизного лайнера.

Одного из крупнейших глубоководных беспозвоночных хищников, гигантскую призрачную медузу, или медузу-фантома (Stygiomedusa gigantea), обнаружили гости круизного лайнера «Викинг»: все случилось во время экскурсии на подводных аппаратах. Исследователи уточняют, что медузы были длиннее пяти метров, а самое крупное существо достигало 10 метров в длину.

«Я сразу понял, что это такое, и, мгновенно осознал, насколько это редкий случай, был очень взволнован», – Дэниэл Мур, ученый, наблюдавший Stygiomedusa gigantea на лайнере.

Гигантские призрачные медузы живут во всех океанах, кроме Северного Ледовитого. Однако, поскольку эти загадочные существа обычно плавают глубоко под поверхностью, люди их почти никогда не наблюдают. Новое исследование описывает наблюдения за тремя разными медузами, сделанные во время подводных погружений у Антарктического полуострова.

«При каждом наблюдении кажется, что медуза плывет медленно, слегка пульсируя. Похоже, они не проявляли никакого интереса к огням подводного аппарата, никак не реагировали на наше присутствие», – говорит Мур.

Вот съёмка такой же медузы, сделанная на гораздо большей глубине специальным исследовательским управляемым аппаратом.

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Медузы были замечены на глубине 80, 87 и 280 метров, хотя обычно они предпочитают глубину ниже 1000 метров. Пока неизвестно, почему они обитают на относительном мелководье вокруг Антарктиды.

Мур отметил, что одно из возможных объяснений: медузы поднимаются выше, чтобы подвергнуть себя воздействию ультрафиолетового излучения, которое избавляет их от паразитов. Другая гипотеза, выдвинутая Муром, заключается в том, что идущие вверх глубокие воды вокруг антарктического континента просто уносят их вверх своим течением. Мур надеется, что их наблюдения помогут лучше понять жизнь гигантских медуз.

Подводный аппарат лайнера «Викинг» Фото: Viking