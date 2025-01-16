Туроператоры уверяют, что Байкал все же замерзнет к февралю

К середине января самое глубокое озеро мира так полностью и не обросло слоем прочного сплошного льда.

Несмотря на опасения, что Байкал в этом году может остаться без сплошного ледяного покрова, местные туроператоры настроены оптимистично – многие считают, что лед на озере встанет уже к февралю.

В разговоре с представителями Российского союза туриндустрии генеральный директор улан-удинской компании «Сибирь-Тур» Дарима Тугутова отметила, что «ни разу не видела, чтобы Байкал не замерз».

«Мы относимся к этому с буддийским спокойствием», – отметила турагент. «Впрочем, озеро очень большое, всегда можно найти замерзшие участки и показать знаменитый байкальский лед».

Северное сияние на льду Байкала 2 января 2025 года Фото: Закиров Алексей / фотохостинг Russian Traveler

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Ранее в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС России предупредили, что к настоящему моменту на озере не образовалось прочного льда – открытые участки воды наблюдаются в середине и в южной части знаменитого водоёма, в северной части покров не распространяется дальше 7 километров от берега. Спасатели призывают местных жителей и туристов пока не выезжать на лед.

Дарима Тугутова считает, что сильно переживать не стоит, лёд должен стать прочным уже в следующем месяце. Эксперт поясняет, что особенность Байкала заключается в том, что его поведение в своем роде напоминает «термос»: озеро накапливает тепло в течение лета и ему требуется много времени, чтобы до конца замерзнуть.

«Прошедшим летом озеро хорошо прогрелось, а сейчас морозы не сильные. Но, как правило, к февралю лед встает. Он и сейчас есть местами: к примеру, в проливе Малое море люди уже катаются на коньках, ездят на хивусах, но машины на лед не пускают – слишком тонкий», — добавила Тугутова.

Туроператоры с бурятской и с иркутской стороны в целом паниковать не намерены – если лёд сформируется позже или не сформируется вовсе, агенты придумают, чем заменить привычные экскурсии «на льду». В компании «Алеан», например, сообщили, что спрос на туры на Байкал в январе и феврале уже на 85% обогнал продажи за аналогичный период прошлого года, поэтому о срыве сезона речи не идёт.

Метеорологи отмечают, что медленное формирование сплошного ледяного покрова на Байкале в этому году связано с нехарактерными для Сибири явлениями: переносом теплого воздуха из Атлантического океана и изменениями в атмосферной циркуляции – появлением глубоких циклонических образований с низким давлением.