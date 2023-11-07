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Тюлени прогнали прочь большую белую акулу: впечатляющее видео

Фото: YouTube
Фото: YouTube

Тюлени перестают быть легкой добычей, когда держатся вместе.

Захватывающий и до последнего держащий в напряжении момент встречи тюленей с большой белой акулой был в подробностях зафиксирован на камеру в рамках документального фильма ВВС «Планета Земля».

Эпизод был снят на полуострове Робберг, расположенном в Индийском океане у побережья Южной Африки. На видео можно увидеть стаю молодых тюленей, то и дело ныряющих со скал в море за косяками рыбы. Рыба привлекает сюда и гораздо более опасных хищников: вблизи часто собираются большие белые акулы. Тем самым для тюленей обыденная «рыбалка» превращается в игру на выживание. 

Но в этот раз на глазах у операторов произошел неожиданный поворот: сперва несколько взрослых тюленей начали преследовать заплывшую на их территорию акулу «по пятам». К ним начали присоединяться другие сородичи, и вот уже скоро целая толпа тюленей, кружась и выпрыгивая из воды, дружно плыли следом за акулой, приближаясь к ней вплотную. Это вынудило хищницу отступить и уплыть дальше от берега. 

Ученые отмечают, что популяция больших белых акул у берегов ЮАР в последние годы резко сократилась. Во многом в этом виноваты косатки, которые регулярно нападают на акул. Впрочем, на тюленей киты-убийцы тоже не впрочь поохотиться – для поимки ластоногих некоторые косатки даже выработали целую тактику. 

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