У африканского побережья заметили редчайшего дельфина-альбиноса

Малышу может прийтись нелегко.

Белоснежная афалина (Tursiops truncatus), которая плавала со стаей из двухсот дельфинов , была замечена в заливе Алгоа у берегов Южной Африки. Редчайшего морского обитателя увидели пассажиры туристического судна.

Капитан Ллойд Эдвардс отметил, что это первое зарегистрированное наблюдение афалин-альбиносов в Африке.

«Внезапно я увидел белое пятно в воде среди стаи около 200 дельфинов. Когда я снова заметил его, то понял, что это красивый альбинос», – Ллойд Эдвардс.

По оценкам экспертов, молодому дельфину на снимках около месяца. Пока что он вырос до метра в длину.

Альбинизм – это генетическая мутация, при которой у животных не вырабатывается пигмент меланин, придающий цвет их коже, меху, перьям и глазам. В результате животные-альбиносы рождаются белого цвета и с розовыми глазами – они более восприимчивы к свету, чем обычно.

Альбинизм часто можно спутать с лейкизмом – мутацией, при которой пигментация теряется лишь частично. В то время как альбинизм затрагивает исключительно меланин, лейкизм вызывает сокращение всех типов пигментов. Животные с лейкизмом могут быть либо полностью белыми, либо тускло-желтыми, либо иметь пятна обоих цветов, смешанные с их нормальной окраской. Наблюдателю со стороны может быть трудно определить разницу между этими двумя мутациями.

Сплошная белая окраска дельфина намекает на то, что это настоящий альбинос, а не лейкист, считает Эрих Хойт, научный сотрудник организации Whale and Dolphin Conservation (WDC). Цвет глаз дельфина на снимках рассмотреть сложно, поэтому до конца нельзя понять, альбинос он или нет. Для того, чтобы точно определить это, необходимо генетическое тестирование.

Дельфин-альбинос Фото: Lloyd Edwards

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Для некоторых животных альбинизм означает жизнь, полную опасностей, и, вероятно, раннюю смерть. Но этому дельфинёнку может повезти.

«У этого дельфина довольно высокие шансы вырасти и дожить до зрелости, если ему удастся выжить в следующие несколько месяцев. У других животных альбиносы часто беззащитны и подвергаются большему риску, так как они особенно заметны для хищников. Но у взрослых афалин мало естественных врагов, на них особо никто не охотится», – Эрик Хойт.

По словам Хойта, плохое зрение теленка вряд ли повлияет на его дальнейшую жизнь, поскольку дельфины для коммуникации и охоту полагаются в первую очередь на звук, а не на зрение. Он добавил, что этот дельфин, вероятно, сможет иметь детенышей нормального окраса в будущем, если его партнер не будет обладать схожими генами.

Альбинизм является рецессивным признаком, то есть оба родителя должны иметь копию такого гена, чтобы их потомство продемонстрировало этот признак.

Несмотря на редкое зрелище, это не первый случай обнаружения молодого дельфина-альбиноса. Например, юного серого дельфина-альбиноса видели в 2017 году в калифорнийском заливе Монтерей: он плавал рядом со своей матерью.