У берегов Антарктиды выловили странного монстра с 20 конечностями

Ученые сочли его похожим на клубнику... Не самое очевидное сравнение.

Исследователи, изучающие океан у побережья Антарктиды, обнаружили новый вид морских животных с 20 конечностями. Некоторые из этих отростков достигают 20 сантиметров в длину.

Группа ученых под руководством Грега Роуза, профессора морской биологии Калифорнийского университета в Сан-Диего, отличилась креативным мышлением: голова существа показалась им похожей на клубничину. В честь ягоды животному и дали научное название – клубничная перистая звезда, или Promachocrinus fragarius. Имя Fragarius происходит от латинского слова fragum, что означает «клубника».

Странное существо относится к иглокожим – это морская лилия, или криноидея. Морские лилии – это такие донные животные. Их тело напоминает чашечку: в центре находится рот, а вверх отходит венчик из «рук», ветвящихся лучей. Криноидеи абсолютно безобидны – они являются пассивными морскими фильтраторами, которые отцеживают из воды питательную взвесь. Родственниками этих животных являются морские огурцы, морские ежи и морские звезды.

Морскую лилию нашли на глубине от 60 до 1170 метров под водой. По словам Роуза, ученые удалили с её тела множество коротких щупальцевидных отростков – чтобы показать, как они крепились (на фото ниже).

«Мы убрали кучу усиков, чтобы вы могли видеть части, к которым они крепятся – это как раз и напомнило нам клубнику», – Грег Роуз.

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Так называемые «руки» морской лилии – это более длинные, похожие на перья лучи антарктической клубничной звезды. По словам Роуза, обычно они рассредоточены и помогают существу двигаться.

Promachocrinus fragarius Фото: Greg W. Rouse

Роуз отметил, что изначально в группе антарктических перистых звезд был только один вид – Promachocrinus kerguelensis. Но проведя исследование в Южном океане в поисках новых образцов этих существ, группа ученых из Австралии и США определила четыре новых вида, которые тоже могут подпадать под группу антарктических перистых звезд.

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Р. fragarius выделяется среди антарктических перистых звезд количеством лучей. У большинства из них их всего 10. По словам Роуза, это интересное открытие, однако его лаборатория в университетском Океанографическом институте Скриппса ежегодно описывает от 10 до 15 подобных новых видов.

«Мы находим много видов. Проблема в том, сколько работы уходит на то, чтобы дать им имена», – сказал он.