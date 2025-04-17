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У берегов Антарктиды выловили странную оранжевую «жижу». Что это за существо?

У берегов Антарктиды выловили странную оранжевую «жижу». Что это за существо?

Необычный вид принадлежит глубоководным представителям морских огурцов.

Австралийские исследователи ледокола RSV Nuyina подняли со дна Южного океана сразу несколько экстравагантных морских существ. 

Самым запоминающимся из них, пожалуй, стал оранжево-розовый выпуклый добряк, получивший прозвище «морская свинья» за своё мягкое тельце и короткие ножки. На самом деле животное является разновидностью антарктического морского огурца (protelpidia murray) и может жить на глубине до 6 километров ниже поверхности океана. Питаются «морские свиньи» органическим материалом, просачивающимся на глубину с поверхности океана. В длину они могут достигать до 15 сантиметров. 

Фото: AAD
Фото: Australian Antarctic Division: Pete Harmsen

Морской паук

Исследователи, отправившиеся в 60-дневное плавание к леднику Денмена в 5000 километрах к югу от Австралии, смогли поймать и изучить необычных существ благодаря специальному резервуару с морской водой («мокрому колодцу»), где организмы продолжают процветать и после того, как покидают океан. 

Среди других загадочных существ, которых удалось выловить ученым, были обнаружены морские пауки размером с ладонь и морская бабочка. Последняя на самом деле является моллюском, но с виду может показаться, что она порхает в воде. Пойманный образец прозвали «Клио» – ей даже удалось отложить яйца в аквариуме корабля, что теперь поможет исследователям изучить процесс развития её отпрысков.

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