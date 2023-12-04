У берегов Гватемалы нашли подводную гору высотой в две башни Бурдж-Халифа

Ее высота составляет 1600 метров.

Эксперты, которые картографировали дно океана у побережья Гватемалы, наткнулись на ошеломляющую находку. Они обнаружили громадную подводную гору высотой 1600 метров. Это почти в два раза выше, чем самое высокое здание в мире – башня Бурдж-Халифа в Дубае (его высота – 828 метров).

Ученые из Института океана Шмидта сделали открытие с помощью многолучевого эхолота на борту исследовательского судна «Фалькор». По словам исследовательницы Джотики Вирмани, находка стала для ученых совершенно неожиданной.

«Подводная гора высотой более 1,5 километра, которая до сих пор была скрыта в волнах океана, действительно подчеркивает, как много нам еще предстоит открыть. Полная карта морского дна является фундаментальным элементом понимания нашего океана. Так здорово жить в эпоху, когда технологии позволяют нам впервые нанести на карту и увидеть эти удивительные части нашей планеты», – Джотика Вирмани.

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К 2023 году мировое океанографическое сообщество создало общедоступную карту уже почти четверти дна океана. За последнее десятилетие исследования Института океана Шмидта добавили около 1,4 миллиона квадратных километров данных. Но гора у берегов Гватемалы – далеко не единственная находка, которая удивила нас в 2023 году. А сколько их еще предстоит!