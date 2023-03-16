У берегов Испании плавает кит со сколиозом: видео

Неизвестно, чем он был вызван, но это довольно тяжелая форма.

Пассажиры лодки у берегов Валенсии во время прогулки заметили финвала (Balaenoptera physalus), который изгибался странным образом. Они решили, что животное запуталось в рыболовных сетях и оповестили Океанографический фонд Валенсии, который отправил к этому месту спасательную команду.

Когда члены спасательной команды добрались до финвала, они обнаружили, что кит не запутался в сетях – у него было сильное искривление позвоночника. Исследователи полагают, что у млекопитающего редкая форма сколиоза «неизвестного происхождения», который изменил его естественную анатомию.

По оценкам исследователей, длина тела финвала составляет около 17 метров, а вес превышает 40 тонн. Они наблюдали за ним несколько часов, пока кит не уплыл далеко в океан. Эксперты считают, что он снова может появиться в этом же районе, поскольку ему трудно плавать. Из-за состояния финвала исследователям не удалось прикрепить к нему устройство слежения.

Реклама

Сколиоз среди китов встречается редко, но, когда такие случаи фиксируются, они неизбежно привлекают внимание. В 2019 году на берег выбросило малого полосатика (Balaenoptera acutorostrata),и это позволило исследователям подробно изучить анатомические последствия сколиоза у китов. Их результаты предполагают общую механическую основу сколиоза у людей и китов.

Мы являемся единственным известным видом, у которого сколиоз развивается спонтанно, без какой-либо очевидной основной причины. Наша анатомия адаптировалась к тому, чтобы легче распределять вес при двуногом передвижении. Это значит, что наши позвоночники могут относительно легко деформироваться без какой-либо очевидной причины.

Анатомия китов, с другой стороны, снабжает этих морских гигантов позвоночником, который менее склонен к изгибу. В случае с финвалом из Валенсии не совсем понятно, как его позвоночник мог так деформироваться. Эксперты предполагают, что это могло произойти из-за столкновения с океанским судном.

По оценкам исследователей, ежегодно во всем мире от столкновений с судами погибает до 20 000 китов, и в большинстве этих столкновений участвуют финвалы, вторые по величине млекопитающие в мире, которые проводят довольно много времени у поверхности океана. Горбатые киты (Megaptera novaeangliae) являются следующей наиболее распространенной жертвой.