У берегов Коста-Рики сняли на видео гигантскую стаю дельфинов

В одном месте собрались тысячи длиннорылых дельфинов (Stenella longirostris).

У берегов Коста-Рики обнаружили одну из самых больших групп дельфинов, когда-либо снятых на видео. Тысячи особей объединились для охоты на летучую рыбу.

Это событие было запечатлено в рамках мини-сериала PBS «Шпион в океане, природа», в котором команда использует шпионские камеры, прикрепленные к аниматронным животным, для проникновения в дикие группы.

Реклама

Продюсер шоу Мэтью Гордон рассказал, что эту сцену было довольно сложно запечатлеть.

«Поначалу было сложно найти даже несколько длиннорылых дельфинов, поэтому мы провели много дней в море, пройдя сотни километров за время съемок и не могли их найти, пока не произошло это волшебство», – Мэтью Гордон.

Как только они обнаружили стаю, команда поместила в нее дельфина-шпиона и использовала аниматронный птичий дрон, чтобы наблюдать за дельфинами с неба.

В ролике показано, как дельфины общаются друг с другом посредством щелчков и свистов. Похоже, они собирают других дельфинов из более отдаленных районов океана, сигнализируя о своем присутствии прыжками.

По словам Гордона, стая заняла площадь около 10 тысяч квадратных метров на поверхности моря.

«Но это была лишь верхушка айсберга, поскольку, когда мы смотрели под воду, стая также продолжала опускаться вниз, насколько мог видеть глаз – и это было в достаточно чистой воде», – сказал он, добавив, что в стае собралось несколько тысяч дельфинов.