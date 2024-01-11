У берегов Мексики заметили горбатого кита со сломанной спиной

Эксперты считают, что животное обречено на гибель.

Кит со сломанным позвоночником был замечен у побережья Южной Нижней Калифорнии в Мексике. Эксперты подозревают, что он получил травму в результате столкновения с кораблем. На снимке горбатого кита (Megaptera novaeangliae) с дрона видно, что его позвоночник сильно деформирован в районе хвоста. Прогноз неутешительный: такая травма, вероятно, будет для него смертельной.

Кита заметил подводный фотограф и видеооператор Александр Шмидт в декабре 2023 года. Он поделился кадрами с Тихоокеанским фондом китов – некоммерческой организацией на Гавайях.

Сперва ученые думали, что это может быть кит по имени Мун – уже известный им горбач со сломанной спиной. Но тогда получалось, что кит должен был проплыть 4800 километров с травмой от Канады до Гавайев. Более тщательный анализ, проведенный Стефани Стэк, главным биологом Тихоокеанского фонда китов, показал, что это другая особь.

«Как и в случае с Муном, я подозреваю, что это, скорее всего, смертельная травма. Киты – очень выносливые существа, но подобные серьезные травмы могут значительно снизить их шансы на выживание в дикой природе. Горбатые киты живут на чрезвычайно ограниченном энергетическом балансе, и травма, которая влияет на их способность нормально двигаться, может иметь катастрофические последствия. Помимо физических проблем, сломанная спина наверняка вызывает у пострадавшего кита значительный стресс и боль», – Стефани Стэк.

По словам Стэк, со сломанным позвоночником киту труднее плавать, что повлияет на его миграцию, питание, навыки избегать хищников и всплывать на поверхность, чтобы глотнуть воздуха.

Точная причина травмы кита неизвестна, но эксперты говорят, что чаще всего подобные повреждения случаются в результате столкновения с судами. Смертность китов является серьезной проблемой у западного побережья США, поскольку эти воды часто посещают сразу несколько видов, находящихся под угрозой исчезновения. В результате Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) ввело ограничение скорости, согласно которым суда длиной более 20 метров не могут двигаться со скоростью более 10 узлов (18,5 км/ч).

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Но исследования показывают, что снижения скорости недостаточно: отчет, опубликованный в 2021 году, показал, что соблюдение правил более низкой скорости на 95% сократит смертность китов только на 25–30%.

«Мы знаем, что столкновения с судами являются одной из наиболее значительных и распространенных угроз, с которыми сегодня сталкиваются киты. Подобные случаи трагичны, но мы надеемся, что их можно будет использовать для повышения осведомленности и предотвращения будущих смертей», – заключает Стэк.

Ранее мы писали о другом ките – финвале, которого заметили в акватории Испании: у него непонятно как развилась тяжёлая форма сколиоза. Плавать 17-метровому бедняге с искривлённым позвоночником явно трудновато.