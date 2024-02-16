У берегов Японии обнаружили загадочную медузу с ярко-красным крестом на теле

Эти существа встречаются только в кальдере Сумису на глубине более 750 метров под поверхностью Тихого океана.

Исследователи заметили медузу, которую назвали медузой Георгиевского креста (Santjordiapagesi), в Тихом океане на глубине 812 метров недалеко от японских островов Огасавара. Животное плавало вокруг кальдеры Сумису, гидротермально активного вулкана шириной десять километров, расположенного на вулканической дуге (ее еще называют цепью вулканов «Огненное кольцо»).

Медуза в форме зонтика имеет диаметр около 10 сантиметров и прозрачна, за исключением ярко-красного креста, который виден, если смотреть на существо сверху. Этот вид настолько редок, что его представителей видели только дважды. Впервые медузу заметили в 2002 году с помощью дистанционно управляемого аппарата (ROV) во время погружения в кальдере Сумису. Однако исследователи не смогли описать вновь обнаруженный вид на основе одного экземпляра, поскольку это могла быть мутировавшая особь, принадлежащая к уже известному виду.

В 2020 году ученые вновь посетили этот регион и снова обнаружили загадочную медузу. Хотя им не удалось собрать образец, они сняли животное на видео. Эта вторая встреча позволила им описать медузу как уникальный вид. Команда сообщила о своих выводах в исследовании, опубликованном 20 ноября 2023 года в журнале Zootaxa.

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Необычная крестообразная форма в центре S. pagesi – это желудок медузы. Цвет помогает замаскировать медузу и пищу, которую потребляет, от хищников в ее темном глубоководном доме. Большую часть рациона этого существа составляют биолюминесцентные организмы, которые светятся в темноте – красный желудок уменьшает излучаемый ими свет, защищая медузу от хищников после того, как она съела свою еду.

S. pagesi сильно отличается от своих ближайших родственников, к которым относятся крупные глубоководные медузы, такие как Tiburonia granrojo и гигантская призрачная медуза Stygiomedusa gigantea. Новый вид намного меньше и, в отличие от своих родственников, имеет не только руки, но и щупальца, которые он использует для питания.

Исследователи полагают, что из-за своих необычных свойств S. pagesi может обладать невиданным ранее типом яда, который можно было бы использовать в генетических исследованиях, например, в медицине.

Кальдера, где обитают медузы, богата минералами и потенциально может быть коммерчески освоена для глубоководной добычи полезных ископаемых. Исследователи опубликовали информацию о медузе, чтобы попытаться защитить этот район и его морскую жизнь.