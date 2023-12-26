У этой маленькой рыбки есть пугающий секрет — выдвижная челюсть: видео

Среди коралловых рифов в морях плавает довольно крупная и ничем не примечательная рыбка. Но только на первый взгляд.

Большеротый губан (Epibulus insidator) — это средних размеров рыба, которая проводит свою жизнь в красочных лагунах и среди коралловых рифов Индо-Тихоокеанского региона. Губаны встречаются в Красном море и на восточном побережье Африки до ЮАР.

В длину они достигают примерно полуметра, самки и самцы имеют разную окраску: если самки ярко-желтые, то самцы пусть и не такие приметные, но не менее нарядные: голова белая, через глаза до края жаберных крышек тянется тёмная полоса, спинка красно-оранжевая, а бока отливают желтым и зеленым (причем самцовая окраска становится более яркой во время брачного периода).

Самец большеротого губана Фото: Flickr

Эти рыбы поодиночке плавают на глубине до 42 метров вдоль уходящих на глубину стенок и обрывов рифов, выискивая там своих жертв — рыбок поменьше, креветок и мелких членистоногих.

Заметив добычу, большеротые губаны не пускаются за ней вдогонку, даже если незадачливая рыбка пытается уплыть прочь — они просто резко вытягивают вперед свою трубкообразную нижнюю челюсть и засасывают в себя жертву. Выглядит это просто невероятно (и пугающе):

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Это видео снял подводный оператор компании Biopixel (которая специализируется на съемках морской жизни) и морской биолог Ричард Фицпатрик (Richard Fitzpatrick), и он особенно гордится тем, что ему удалось запечатлеть кормление большеротого губана во всех подробностях. Однажды он 72 часа провел с камерой наготове, чтобы снять рождение морского конька, однако тогда можно было хотя бы понять, когда малыш должен появиться на свет, приметив схватки. С большеротым губаном таких предупреждающих сигналов не бывает — он выбрасывает свою челюсть вперед внезапно и в мгновение ока всасывает в себя добычу.

«Поскольку глубина резкости очень мала, а действие происходит так молниеносно — нужно много попыток, чтобы все сфокусировать», — рассказывает Ричард. Ему понадобилось больше сотни попыток, чтобы получить заветные кадры того, как большеротый губан настигает и засасывает креветку.

Эта же особенность позволяет рыбам с легкостью «хватать» своих жертв, даже если те пытаются скрыться между кораллами, в расщелинах камней, трещинах и прочих углублениях.

Считается, что это самая длинная нижняя челюсть, которая вообще существует у рыб.

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