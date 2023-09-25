У Галапагосских островов обнаружили неуловимого кальмара: видео

Ученым удалось снять на видео представителя этого вида всего во второй раз.

Команде научно-исследовательского судна у берегов Галапагосских островов недавно попался редчайший экземпляр – призрачный кальмар (Grimalditeuthis bonplandi). Это головоногий моллюск со слабыми щупальцами и без присосок, который обитает на большой глубине. Его удалось снять на видео – второй раз в истории науки.

Исследователи из Института океана Шмидта в сотрудничестве с Фондом Чарльза Дарвина и Национальным парком Галапагосских островов заметили моллюска с помощью камер дистанционного ровера (ROV) во время его экспедиции к гидротермальным жерлам.

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G. bonplandi – небольшой кальмар, он вырастает до 25 сантиметров в длину. У него хрупкое тело, и он довольно медленно плавает. Учёные отмечают, что этот вид обитает на глубине от 200 до 1500 метров. Хотя считается, что эти кальмары распространены по всему миру, они встречаются редко – до 2005 года исследователям попадались только мертвые экземпляры, которых они доставали из вскрытых желудков мертвых кашалотов (Physeter macrocephalus).

В отличие от других кальмаров, удлиненные ловчие щупальца у представителей этого вида слабые, легко отламываются и лишены присосок. Судя по наблюдениям, сделанным в 2005 году, G. bonplandi охотится таким образом: он неподвижно зависает в толще воды и шевелит кончиками ловчих щупалец, привлекая мелких креветок и других ракообразных.

Об этих загадочных существах еще многое предстоит узнать, но ROV позволил сделать яркие кадры, которые послужат основой для исследований до следующей встречи с живым кальмаром.