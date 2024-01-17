У побережья Австралии обнаружили существо, которое уже 80 лет считается вымершим

Это древесный омар, теперь насекомое попытаются размножить в зоопарке Сан-Диего.

Крупный палочник также известный как древесный омар, размером он 12 сантиметров, а обитает на австралийском острове Лорд-Хау. Почти 80 лет существо считалось вымершим, но теперь его популяция вновь найдена на вулканической скале под названием Пирамида Болла в Тасмановом море.

Ранее древесные омары (Dryococelus australis) обитали на острове Лорд-Хау, где группировались на ветвях австралийского баньяна (Ficus macrophylla) и мануки (Leptospermum lanigerum). Однако крупные насекомые оказались идеальной пищей для крыс, захвативших маленький остров в 1918 году (крысы были на судне, который потерпел здесь кораблекрушение).

С 1920 года древесных омаров на острове Лорд-Хау не находили. Насекомое было объявлено вымершим в 1986 году. Однако еще с 1960-х годов от альпинистов доходили слухи о находках линочных шкурок этих существ – на Пирамиде Болла.

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Пирамида Болла в Тасмановом море Фото: Wikimedia Commons

Пирамида Болла, подверженная катастрофическим погодным явлениям и оползням, не совсем безопасное место для видов, находящихся под угрозой исчезновения. Здесь есть только один вид пищевого растения – чайное дерево Melaleuca howeana, которым питаются травоядные палочники.

Исследователи поначалу не рискнули забрать скалы редких насекомых, но в 2003 году спасательная команда благополучно извлекла четырех черных палочников, чтобы начать программу размножения.

Вместе зоопарки Мельбурна, Бристоля (ныне закрыты) и Сан-Диего создали в неволе популяцию, насчитывающую сейчас тысячи этих существ. Зоопарки надеются, что популяция будет использована для возвращения насекомых на их островной дом, как только он будет признан безопасным и свободным от крыс.

«Этот вид когда-то играл важную роль инженера экосистемы острова, ускоряя переработку целлюлозы и повышая плодородность почвы, – говорит эколог правительства штата Новый Южный Уэльс Николас Карлайл.