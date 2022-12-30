У побережья Австралии огромная глупая рыба протаранила яхту

Из-за происшествия яхтсмены не смогли победить в регате.

У побережья Австралии огромная рыба-луна протаранила яхту: в итоге, команда не смогла победить в регате. ЧП произошло на 12-метровой яхте Yeah Baby капитана Луиса Рикманса — судно побеждало в прошлом году, но выиграть нынешнюю регату, как мы уже упоминали, помешала рыба-луна весом около тонны. Причем удар был такой силы, что яхтсмен вначале подумал, что судно столкнулось с рифом.

«Я находился на корме, обернулся и увидел в воде рыбу-луну. Вид у нее был весьма потрепанный. Раньше я слышал байки про то, как рыба-луна врезалась в яхты, но всегда считал это домыслами», — рассказал Рикманс.

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Яхтсмен напомнил, что несколькими годами ранее в соцсетях разошелся пост яхтсмена Скаута Бернса, в котором он назвал рыбу-луну настолько глупой, что делает ее крайне опасной. По словам Бернса, эти рыбы прыгают в лодки и падают на людей — однажды жертвой рыбы-луны ранее стал взрослый мужчина и четырехлетний мальчик.

Впрочем, с критикой Бернса не согласились морские биологи: по их мнению, рыба-луна — это настоящее чудо эволюции, которое вырастает до своих огромных размеров, питаясь только медузами.

Средний вес рыбы-луны — около тонны. Она занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самая тяжелая костная рыба. Крупнейший известный экземпляр весил 2,3 тонны.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии кит перевернул яхту, на которой находились 11 человек, и убил пятерых из них. Жертвами инцидента стали члены Новозеландского общества фотографов дикой природы.