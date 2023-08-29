У побережья Калифорнии обнаружили «коммуналку» с тысячами осьминогов

На подводной горе Дэвидсон на морском дне скрывается целый неизведанный мир. И заселяют его мозговитые головоногие моллюски.

Найденный в 2018 году осьминожий «питомник» является самым впечатляющим местом гнездования этих головоногих моллюсков из когда-либо обнаруженных.

Команда учёных под руководством морского ученого Джеймса Барри из Научно-исследовательского института аквариумов Монтерей-Бэй (MBARI) несколько раз отправляла на это место дистанционно управляемый аппарат с камерами для мониторинга и наблюдения за происходящим – и далеко не сразу поняла, чем подводный вулкан привлекает осьминогов. Все дело в вулканическом тепле, которое помогает яйцам моллюсков развиваться и увеличивает шансы на выживание новорожденных детенышей.

«Благодаря передовым морским технологиям MBARI и нашему партнерству с другими местными исследователями мы смогли детально рассмотреть это место и понять, почему там собирается так много этих глубоководных животных. Результаты помогут нам найти и защитить другие уникальные глубоководные места обитания от климатических воздействий и других угроз», – Джеймс Барри, соавтор исследования из MBARI.

«Сад осьминогов», как его прозвали исследователи, находится в несколько необычном месте с точки зрения физиологии этих моллюсков – вот почему их не ожидали там встретить. Оно залегает на глубине 3200 метров под поверхностью океана, в вечной ледяной темноте батипелагиали. Однако несмотря на это исследователи насчитали 4707 гнездящихся самок на площади 2,5 гектара в центре участка. По их оценкам, во всем питомнике обитает около 20 тысяч осьминогов.

Осьминоги, как и многие морские существа, холоднокровные животные. А средняя температура окружающей среды в пропасти подводной горы Дэвидсон, составляющая около 1,6 °C, замедляет их метаболизм. Учёные посчитали, что при такой температуре процесс инкубации яиц этого вида головоногих моллюсков займет 5-8 лет до момента «вылупления» – невозможно долго.

В течение трех лет исследователи провели 14 погружений к саду осьминогов, тщательно изучая и документируя их жизнь. И в итоге поняли, почему они выбрали именно это место. Причина в том, что здесь теплая вода смешивается с гораздо более холодной. Это позволило открыть ранее неизвестную гидротермальную систему.

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Ученые обнаружили, что гнезда осьминогов, как правило, группируются в расщелинах, а эти расщелины представляют собой места, куда тепло просачивается из-под морского дна, нагревая воду до относительно мягких 11 °C. Такая температура гораздо лучше подходит для метаболизма осьминогов и инкубации яиц.

Отслеживая отдельных осьминогов, биологи обнаружили, что инкубационный период их яиц сократился примерно до 21 месяца. Тепло ускорило рост эмбрионов и обмен веществ матерей.

Сад осьминогов на подводной горе Дэвидсон Фото: James Barry

Насиживающие кладку яиц осьминоги довольно уязвимы и неспособны защититься или сбежать: так что чем короче инкубационный период у яиц, тем ниже вероятность попасться хищнику или столкнуться с другими опасностями. Это увеличивает шансы осьминогов на выживание в долгосрочной перспективе, говорят исследователи.

«Глубокое море – одна из самых сложных сред на Земле, однако животные выработали хитрые способы справляться с холодными температурами, вечной темнотой и экстремальным давлением. Слишком длительные периоды высиживания увеличивают вероятность того, что материнские яйца не выживут. Гнездясь в гидротермальных источниках, мамы-осьминоги помогают своим потомкам», – говорит Барри.