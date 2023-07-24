У побережья Канады обнаружили древний подводный вулкан: он покрыт яйцами скатов

Ученые впервые обнаружили такой большой питомник этих морских существ.

Исследователи обнаружили, что подводный вулкан у тихоокеанского побережья Канады извергает горячую жидкость, предоставляя малоизвестным видам скатов идеальную среду обитания.

До экспедиции исследователи полагали, что вулкан потух, но в процессе они обнаружили подводную гору, возвышающуюся на 1100 метров над морским дном, извергающую теплую воду и «инкрустированную» глубоководными кораллами. Горячая, богатая минералами жидкость поддерживает температуру окружающих вод, создавая идеальные условия для выживания некоторых морских обитателей.

Исследователи были еще более удивлены, увидев тихоокеанского белого ската (Bathyraja spinosissima), откладывающего яйца на вершине вулкана.

«Единственная предыдущая находка питомника тихоокеанских белых скатов была на Галапагосских островах, и я думаю, что это было всего лишь порядка дюжины яиц», – Черис Дю При, морской биолог Канадского отдела рыболовства и океанов.

Дю При добавила, что недавно найденный питомник во много раз больше, чем тот, что был найден на Галапагосских островах.

«По моим прикидкам на вершине горы было… не знаю… 100 тысяч? Миллион? Они были большими, размером около полуметра в поперечнике», – сказала Дю При.

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Тихоокеанские белые скаты – малоизвестные морские существа, обитающие на глубине от 800 до 2900 метров у у западного побережья Северной и Центральной Америки. По словам Дю При, взрослые самки, которые могут достигать 2 метров в длину, откладывают яйца, похожие на маленькие мешочки.

«Теплая вода, вероятно, ускоряет период вынашивания яиц, что приводит к более успешной молоди. Неглубокая вершина подводной горы – это как коралловый сад и безопасный питомник для молоди, прежде чем они спустятся на глубину», – объяснила Дю При.