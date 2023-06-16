У побережья США огромная рыба целиком проглотила акулу

Свидетелями необычного инцидента стали местные рыбаки.

В Атлантическом океане рядом с побережьем города Гудленд (штат Флорида, США) огромная 227-килограммовая рыба — гуаса — целиком проглотил черноносую серую акулу. Свидетелем необычного инцидента стал капитан яхты Джон Броссард вместе с товарищами, который рыбачил неподалеку.

В какой-то момент рядом с судном стали кружить три гигантские гуасы, которые ждали улов. Когда рыбаки поймали черноносую серую акулу, одна из рыб проглотила ее целиком и уплыла, порвав леску. После этого Броссард задумался, соответствуют ли акулы своей устрашающей репутации.

«Я думаю, иногда да, иногда нет. Но в большинстве случаев — нет», — отметил капитан.

Гуаса (тигровый малоглазый групер) — это крупная морская рыба из семейства каменных окуней. Обычно представители этого вида живут среди рифов на глубине 5-50 метров. Взрослые особи достигают 2,5 метра в длину при весе от 180 до 455 килограммов.

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Черноносые серые акулы обитают в тропических и субтропических водах западной Атлантики. Этих хищниц отличает веретенообразное тело с черным кончиком носа, а питаются они главным образом мелкой рыбой и головоногими. Черноносые серые акулы размножаются живорождением, причем плодиться могут каждый год. Они не представляют опасности для человека и интересны лишь для коммерческого промысла, а также экотуризма.

Ранее старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Сергей Мухаметов рассказал о популярном кинематографическом клише, согласно которому перед нападением акулы она плывет так близко к поверхности воды, что в поле зрения появляется ее «страшный плавник». Мухаметов отметил, что это является не более, чем мифом.