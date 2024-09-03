У шмелей обнаружили сверхспособности

Королевы шмелей могут пережидать холода под землей, проводя несколько месяцев в спячке благодаря накопленной ранее энергии. Под землей их ждут опасности, но новое исследование показывает, что насекомые обладают сверхспособностями, которые защищают их.

Представители ‌обыкновенных восточных шмелей (Bombus impatiens), которые наиболее распространены в Северной Америке, оказались ещё более живучими, чем раньше полагали учёные.

Команда исследователей из Гуэлфского университета Канады проводила эксперимент, во время которого в контейнеры с зимующими пчелиными матками случайно попала вода – однако насекомые не утонули.

Любопытство заставило исследователей Сабрину Рондо и Найджела Рейн провести полноценный эксперимент, результаты которого были опубликованы в журнале Biology Letters. Они взяли 143 молодых королев обыкновенных восточных шмелей, которые ещё не успели спариться и, откормив их, довели насекомых до состояния спячки. Потом подопытных разделили на несколько экспериментальных групп: некоторых из представительниц B. impatiens оставили свободно плавать на поверхности воды в пробирке, других насильно удерживали под водой, а третью контрольную группу, состоящую из 17 пчёл, вообще оставили в покое и просто убирали в холодильник время от времени.

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При этом королев шмелей в «водных» пробирках разделили ещё на несколько подгрупп – для них имитировали наводнения разной интенсивности и продолжительности, убирая пробирки в холодильник на 8 часов, сутки и на семь дней. По завершению испытаний пчёл пересадили в новые сухие пробирки и следили за их выживаемостью до конца эксперимента. По истечению восьми недель, 88% контрольных испытуемых и 81% пчелиных маток, переживших наводнения, были ещё живы. Учёные были поражены стрессоустойчивостью обыкновенных восточных шмелей — а заодно пришли к выводу, что больше шансов на выживание всё-таки было у более крупных особей.

Сабрина Рондо пояснила, что команде было интересно выяснить, играет ли устойчивость к наводнениям роль в их высокой жизнеспособности. Получается, что как минимум одному виду шмелей не страшны ни случайное попадания воды в их гнезда в природных условиях, ни более долгоиграющие последствия изменения климата, связанные с повышением воды в мировых океанах. Скорее всего, шмели, находящиеся в спячке, смогут «дышать» через кутикулу или сохранять пузырьки воздуха в трахеях, при этом ограничивая попадание воды в свой организм. Распространяются ли эти выводы на другие виды шмелей, пока неясно.