У Соломоновых островов обнаружен самый большой в мире коралл: ему как минимум 300 лет

Гигантский коралл видно даже из космоса.

Колония кораллов Pavona clavus вблизи Соломоновых островов теперь признана самой огромной в мире, сообщает Reuters.

Участники недавней экспедиции в юго-западном районе Тихого океана наткнулись на гигантский коралл, длина которого превышает 32 метра, а высота 5,5 метров. Это с большим запасом бьет рекорды других ранее обнаруженных крупных коралловых колоний!

Коралл по своим размерам больше синего кита – самого большого млекопитающего на Земле – и, по словам специалистов, его можно заметить даже из космоса, хотя до этого момента он успешно скрывался от наших глаз.

Гигантский организм состоит из огромного числа полипов. По словам экспертов, предполагаемый возраст всей структуры как минимум 300, а то и все 500 лет.

Обнаруженный коралл у берегов Соломоновых островов Фото: Reuters/ YouTube

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«Значимость находки такого коралла выходит за рамки простого наслаждения моментом и наблюдения за этим великолепным организмом», – отмечает Эрик Браун, эксперт по кораллам от National Geographic.

«Это не просто пленяет наши сердца, но и действительно проливает свет на значимость коралловых рифов во всем мире, на их важную роль в экосистеме».

Подобные кораллы очень важны для морских обитателей, рыб и беспозвоночных, для которых они являются домом и целой экосистемой. Предполагается, что коралл-гигант смог сохранить свою структуру сквозь века благодаря удачному расположению вдали от мощных циклонов, которыми богат Тихий океан.