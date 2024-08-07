Ученые были уверены, что это невозможно: шимпанзе заговорил

Долго считалось, что человекообразные обезьяны (не считая людей) не имеют необходимых нейронных связей, чтобы формировать осмысленные звуки речи.

Несколько старых видео, запечатлевших шимпанзе (Pan troglodytes), чётко произносящих универсальное для многих языков слово «мама», удивили ученых.

Шведский фонетик Аксель Экстрём из Королевского технологического института KTH и его коллеги уверены – у этих приматов есть все необходимые нейронные блоки для формирования речи.

На одном из видео показан шимпанзе по имени Джонни, который жил в заповедника для приматов Санкоуст во Флориде. Его опекуны говорят, что Джонни звал «мамой» всех, зная, что это поможет ему добыть угощение. Самец шимпанзе умер в 2007 году в возрасте 63 лет.

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В новом исследовании учёные доказывают, что мозг шимпанзе, наиболее близких нам родственников из животного мира, способен к повторению и воспроизведению «человеческих» звуков. Слово «мама», которое считается одним из первых появившихся в нашей речи, распространено во многих языках мира. Сочетание звука «м» с последующими гласными довольно легко воспроизводимо, что объясняет, почему оно часто становится одним из первых слов у младенцев. Возможно, поэтому шимпанзе смогли усвоить его так легко, а значит, они в целом обладают способностью к голосовому воспроизведению.

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Более того, также можно предположить, что наша неврологическая аудиовокальная система могла развиться гораздо раньше, чем считалось до этого – всё-таки наш общий с шимпанзе предок бродил по Земле миллионы лет назад. Да и в целом наше понимание интеллектуальных способностей животных может быть сильно недооценено. Кстати, вот нескольких примеров представителей животного мира, которые продемонстрировали удивительные интеллектуальные способности.